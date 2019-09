Mága Zoltán ingyenes koncertet ad Dunaújvárosban

Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjjal elismert hegedűművész jótékonysági koncertsorozatának egyik állomása 2019. szeptember 27-én, pénteken 17 órától Dunaújvárosban lesz a Krisztus Király Főtemplomban!

„Bátor összefogásra és cselekedetre van szükség ma is, mert a siker kulcsa az egységben, az összefogásban, egymás kölcsönös megsegítésében van.” – nyilatkozta Mága Zoltán, Budapest díszpolgára, aki a 2019. augusztus 23-i hatalmas sikerű Szent István téri díszelőadást követően ezen a héten újra koncertkörútra indul.



A karitatív koncertsorozatot a hegedűművész 2018. március 19-én Marosvásárhelyről indította útjára, arra emlékezve, hogy a három évtizeddel ezelőtti „fekete márciusi” nap megmutatta, hogyan tudunk vallási és etnikai hovatartozás nélkül, egy emberként kiállni a szabadságért, az igazságért, a jövőért. A Prima Primissima-díjjal is kitüntetett hegedűművész másodszor útjára indított ökumenikus jótékonysági missziója keretében hátrányos helyzetben élőknek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges fiataloknak, iskoláknak nyújt segítséget és templomok felújítását is segíteni kívánja. Az első száz templomi koncerttel és az eddigi állomássokal többszáz millió forint értékben segítettek már bajba jutott embereknek, magyarországi, erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai közösségeknek.

A karitatív koncertsorozat ezévi díszelőadásán a Szent István-bazilika előtti teret közel tízezer ember töltötte meg. Az ünnepi hangverseny azt a nemzeti egységet és összetartozást példázta, amelyet a Kárpát-medencében másodjára útjára indított legnagyobb karitatív koncertsorozat is képvisel. A nemzeti összetartozást példázva a díszelőadásra négy országból érkeztek határon túli fellépők és vendégek: Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is. Az est díszvendége Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt, aki köszöntője után imát mondott a dunai hajókatasztrófa, a Hableány dél-koreai és magyar áldozataiért. A szívhez szóló fohászt követően bejelentették, hogy Mága Zoltán a Püspök Úrral együtt hamarosan egy életmentő, betegfigyelő monitortfog adományozni a Szegedi Gyermekklinikának. Az este megható pillanataként Kozma Imre Atyától, a Máltai Szeretetszolgálat Alapítójától és Mága Zoltán hegedűművésztől a határon túlról érkező és magyarországi cigány és nem cigány gyermekek jelképesen átvették azt az adományt, amelyet iskolakezdés előtt immár hagyományosan minden évben nyújt a hegedűművész 1000 rászoruló gyermek számára. Az iskolatáskákat, cipőket és írószereket nagy örömmel fogadták a gyermekek. A rászorulók, a beteg gyermekek, idősek és nagycsaládosok mellett Mága Zoltán küldetéstudata, hogy hősi halott rendőrök és katonák hozzátartozóinak javára is rendszeresen ad jótékonysági koncertet. A fiatalon elhunyt Mátyás Balázs rendőr őrnagy tiszteletére és emlékére létrejött „Szolgálat teljesítés közben„ Alapítvány javára szánt támogatást szintén a díszelőadás során adták át. Mága Zoltán és kiváló művésztársai ismét bebizonyították, hogy milyen ereje van az összefogásnak, több ezer ember szerte a világból hogyan tud a zene és a művészet által összekapcsolódni és olyan energiákat megmozdítani, amely cselekvésre ösztönöz. Erre most nagyobb szükség van, mint bármikor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt támogatásával megvalósuló másodjára útnak indított 100 templomi jótékonysági koncertsorozat ismét 100 magyarországi és határon túli településen zajlik.

Az elkövetkezendő időszakban a következő helyszíneken és időpontokban lehetnek részesei a karitatív hangversenyeknek: