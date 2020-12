Ma este indul a színházi közvetítések sorozata

Már biztosnak tűnik, ma este már megkezdi a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza az online színházi közvetítéseket. Azonban mégsem a premiert izgulhatjuk végig, egy váratlan megbetegedés ismét közbeszólt.

Bár az eredeti tervek szerint a sorozat nyitásával mindjárt történelmet is írt volna a Bartók, hiszen eleddig még nem történt olyan, hogy ebben a színházban egy bemutatót a közönség fizikai jelenléte nélkül, az online térben tartottak volna meg, ma este a várakozások szerint Kiss Csaba Világtalanok című balladáját láthatta volna a közönség. Mivel az egyik főszereplő megbetegedett, így a színház változtatott a műsoron, 20 órától Tőkés Nikoletta önálló estjét, egy monodrámát láthatnak, amely Szentesi Éva azonos című könyvéből, a Hamvaimból készült, és amelyben a szerző saját, gyomorszorító történetén keresztül igyekszik elérni, hogy a nők ne vegyék félvállról a rákszűrést, hogy lehetőleg ne kelljen másoknak is kanosszát járniuk azért, mert elbagatellizálták testük jelzéseit. A stream-színház várhatóan minden szerdán jelentkezik, de óvatosságból most már csak hétfőnként derül ki, mivel.