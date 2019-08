Liz Gilbertben mind magunkra ismerhetünk

Mikor máskor jönne meg az ember kedve egy jó kis utazós filmhez, mint nyáron?

Lehet belőle ihletet meríteni, ha meg ebben a szezonban az összkomfortot a lakásunk légkondija és a behűtött italok jelentik csupán, akkor meg ideális álmodozásra egy ilyen mozi. Nőként persze ennyivel nem elégszünk meg, jó adag érzelemre is szükségünk van, kiváltképp a szívfacsarós fajtából. Az ízek, imák, szerelmek könyvadaptáció, és pontosan úgy is viselkedik a vásznon. Eszünkbe nem jutna, hogy ezt, így csak önmagában a forgatókönyvíró ötölte ki.

Julia Robertsnél alkalmasabb és romantikusabb főszereplőt nem is nagyon találhattak volna Liz Gilbert karakteréhez. A majdnem 10 éves filmben Julia egy fiatal feleséget alakít, akinek már az első gesztusairól lerí, hogy nem boldog. Amíg ő egy kalandvágyó, nyughatatlan írónő, a férje egy földhözragadt, rugalmatlan pasas, egy ügyvéd, aki abszolút szemellenzővel él neje mellett, noha a maga módján szereti. Liz egyik éjszaka hosszas forgolódások után felébred és talán életében először, könnyek között elkezd Istenhez fohászkodni, majd visszabújik az ágyba és bejelenti, hogy válni akar. Innentől indul be a film igazán, a barátnőjénél kanapészörfölő, válófélben lévő Liz szerez magának egy felejtő fiút ugyan, de ez sem az igazi, így arra jut, hogy ideje visszatalálni a valódi önmagához és bakancslistás országaiba látogat. A három úti cél egy-egy szimbólum is, Olaszország az ízek, India az imák és Bali a szerelmek jelképévé válik, ezek mellett pedig busásan gazdagodik egyéb élettapasztalatokkal és élményekkel is főhősnőnk.

A film csodásan fényképezett, már-már úti filmbe illő látványvilága minket is utazásra ösztönöz, és ha kissé olcsó életbölcsességek és magvasnak szánt gondolatok nem is, a tájak bizonyára elragadnak bennünket, pláne, hogy az egyes helyszínek komplett atmoszférája átjön, az adott nép temperamentumával együtt. Julia Roberts bájos és szerethető, az önnarrációt hallgatva pedig egy kicsit mindannyian magunkra ismerünk benne, mert ha a látványon kívül valamire nagyon figyel a film, az a lélek harcai.

Két dolog viszont kifejezetten bosszantó: egyrészt az, hogy honnan van ennyi pénze Liznek, mert még fapadossal és olcsó szállással sem két fillér hónapokon át világot járni, másrészt pedig nagyon hosszú a film. Viszont könnyed esti romantikának elsőrangú.