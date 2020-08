Lehet nem visszaütni?

A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Gadanecz Júlia ajánlja Jan Guillou: Könyörtelenek című könyvét.

„Az erőszak az emberek fejében van, nem az öklében.”

A 16 éves Erik édesanyjával és nevelőapjával él Stockholmban. Szadista nevelőapja szó szerint mindenért veri. Szótlanul tűri a sorozatos fenyítést, ám az iskolában kezelhetetlenné válik, bántalmazza társait és szemtelen a tanárokkal – végül kicsapják az iskolából.

Esély arra, hogy visszataláljon a normális életbe

Anyja eladja maradék örökségét, hogy fia a Stjärnsberg bentlakásos iskolába költözhessen. Erik megígéri, hogy többé nem rúgják ki, és leérettségizik. Talán ez számára az utolsó esély, hogy visszataláljon a normális életbe. Azzal a reménnyel érkezik a vidéki internátusba, hogy maga mögött hagyhatja az erőszakot.

„De a Stjärnsbergben semmi sem volt normális. Ez a világ kívül esett a normális világon, és az ember sosem tudhatta, tulajdonképpen mit lát. A Stjärnsbergnek megvoltak a saját törvényei, a saját szabályai, a saját erkölcse… A Stjärnsberg ifjait arra nevelték, hogy erősebbek és fegyelmezettebbek legyenek, mint mások. Tudniuk kellett engedelmeskedni és parancsolni. Mert szükségük lesz rá.”

Erik próbál ugyan alkalmazkodni, de nem hajlandó megalázkodni, ezért első számú célponttá válik, a felsősök sorozatos büntetésével, megaláztatásával kerül szembe. Ezek a megalázások mindennaposak az intézményben, minden apróbb vétségért büntetés jár, ami gyakran az orvosi szobában, súlyosabb esetekben a kórházban ér véget. Barátjával, Pierre-rel keresi a megoldást arra, miként lehet legyőzni a gonosz és értelmetlen erőszakot úgy, hogy ők maguk ne váljanak gonosszá. A viták során felmerül a kérdés: szabad-e erőszakkal válaszolni az erőszakra? Kell-e hagyni, meddig lehet nem ütni vissza?

„Én nem félek úgy a veréstől, mint te, sokat kibírok, többet, mint más. Én attól félek, hogy olyan helyzetbe kerülök, hogy vissza kell ütnöm.”

Ha csak módja van rá, fizikai erőszak helyett beéri a megfélemlítéssel. Pontosan tudja, hogy elég elültetni a félelem csíráját az ellenfélben, máris elgyengíti. Amikor azonban barátját elüldözik az iskolából, bosszút esküszik.

Az író saját ifjúkori élményeit is megörökítő regény klasszikussá vált Svédországban. A könyvből film is készült, amelyet 2004-ben a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra is jelöltek.