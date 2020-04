Legényes válasszal felelt a kihívásra a Vasas

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes április 1-jével bekerült a Dunaújvárosi Helyi Értéktárba.

Erről, valamint a Vasas-család egészét megmozgató „Legényesezz otthon!” kihívásról és az online tanulásról is kérdeztük a táncegyüttes két szakmai vezetőjét, Szőke Geno­vévát és Suplicz Mihályt.

– Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bekerültünk a helyi értéktárba. Úgy vélem, ez egy fontos pozitív visszaigazolás közösségünk számára – fogalmazott lapunknak Suplicz Mihály, aki az elmúlt hetek egyik kiemelkedő táncos kihívásáról is szólt:

– A Magyar Nemzeti Táncegyüttes még még március 20-án indította el „Legényesezz otthon!” névre hallgató kampányát a táncosok részére, amelynek alapötlete az volt, hogy a csatlakozók otthon előadnak hat, szabadon választott kalotaszegi legényes pontot, majd azt feltöltik saját közösségi oldalukra, és további kihívást intéznek három ismerősüknek, hogy táncoljanak ők is. Természetesen mi is beszálltunk ebbe az ötletes játékba, amely az utóbbi hetekben megmozgatta a Vasas családot szerte a nagyvilágban. Hiszen a jelenlegi tagságunk mellett régi táncosok is elfogadták a kihívást, és táncoltak egy jót ezekben a vészterhes időkben. Egy táncegyüttes életében a közös próbák a különböző térformák és a páros táncok napi gyakorlása miatt is elengedhetetlenek, ám jelenleg erre az ismert körülmények miatt nincs mód. Próbálunk kondícióban maradni, motiválni egymást, bízunk abban, hogy minél előbb visszatérhetünk a színpadra.

Szőke Genovéva hozzátette, a fiatal néptáncosokkal a világhálón és telefonon is tartják a kapcsolatot, minden gyermekcsoport kap feladatokat, és most több idő jut a folk­lór ismeretek elsajátítására is. – Mint minden közösségi programot, így a fellépéseinket, a különböző fesztiválokat is elhalasztották a szervezők. Reménykedünk benne, hogy ezen elmaradt eseményeket sikerül pótolnunk az év további részében. A felnőttegyüttesünk egyik idei kiemelt célja, hogy novemberben ott legyen a rangos Szekszárdi Néptáncfesztiválon, jelentkezésünket beadtuk, várjuk, hogy folytathassuk a felkészülést.