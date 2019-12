Latin mágia a Mediterrán Gitár Duótól hanghordozón

Jó néhány éve annak, hogy egy véletlen folytán találkozott egymással a Digitál együttessel magának hírnevet szerző Horváth János (Dagi) és a legendás gitáros Szűcs Antal Gábor. Ma már közösen turnéznak a Mediterrán Gitár Duóval. Immáron nagylemezük is van.

Az a Gibson gitár azóta már Horváth János (Dagi) hangszerei közt sorakozik, amit akkor próbált ki éppen az érdi üzletben, amikor betért a hetvenes évek legendás gitárosa, a Skorpió, a Dinamit, a Creol együttesek meghatározó alakja, Szűcs Antal Gábor (Totya), és meghallotta játszani. Még ott helyben elkezdtek együtt zenélni, majd telefonszámot cseréltek, mára pedig már rendszeresen turnéznak együtt saját formációjukkal, a Mediterrán Gitár Duóval.

A Dunaújvárosért-díjjal is elismert Dagit a legtöbben a partizenekarként számon tartott Digitál együttesből ismerik, és fontos hozzátenni: szeretik. Ennek hozadékaként egyfajta skatulyába is besorolták, pedig – ezt már kevesebben tudják – a szakma legnagyobbjai is elismeréssel szólnak róla nem csak virtuozitása, de többműfajúsága miatt is. Ezt bizonyítja ez a formáció is, hiszen Szűcs Antal Gábor korábban ezt a stílust nem mással, mint a magyar gitárosok legjobbikának tartott Tátrai Tiborral (Tibusz) közösen játszotta. Most pedig a mi digitálos Horváth Jánosunk ül mellette megjelenésében is összehangolt gitárjával. Jellemzően első közös koncertjük éppen itt, a Városháza téren volt mínusz 11 fokban. A váltás nagyon is szerencsésnek bizonyult, a két kiváló muzsikus elképesztően érzi egymás gondolatait, rezdüléseit. Most már a Tibusz-fanok is elismerik, hogy jó váltás volt.

Most kettejük életében is fordulópont következhet be, stúdióba vonultak, és rögzítettek egy hanghordozót Latin mágia címmel. A címéhez illően igazi latin hangulatot sugároz az anyag, a gitárjátékban megjelenik a flamenco, a latin, és Dagi belecsempész egy kis Django Reinhardt-os stílust a 13 számot felvonultató albumba.