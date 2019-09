Különleges zenei élmény vár a Juharosban

Szeptember 19-én, csütörtökön fellép az East Gipsy Band+ Tim Ries a Juharos étteremben, 20.00 órakor, a koncertre a belépés ingyenes.

Az East Gipsy Band nagyszerű kezdeményezés a roma zenei hagyomány és a jazz ötvözése terén élvonalbeli magyar roma zenészekkel. Ez a szenzációs csapat már turnézott Kanadában és az Egyesült Államokban is. Hatalmas sikert arattak a legendás New York-i Blue Noteban és a Detroit Jazz Fesztiválon is. A zenekar vezetője Balázs József, a közép generáció egyik legtehetségesebb zongoristája, a Krakkói Jazz Juniors Versenyen a legjobb szólista díját nyerte el, de bátyja zenekarának is egyik húzóembere. A hegedűs/gitáros Sárközi Lajos 2006-ban, 15 éves korában nyerte meg a Magyar Rádió országos jazzhegedű versenyét. Azóta is ugrásszerűen fejlődik.

A cimbalmos Oláh Vilmos az egyik nagy új ígéret hangszerén. Az énekes Balogh Guszti a Nomada zenekar vezetője, a Fabula Rasa zenekar tagja, de emellett számos egyéb hazai és külföldi zenekar állandó vendégzenésze is. A bőgős Orbán György az ország egyik legkeresettebb zenésze hangszerén. Lendületes, virtuóz, lehengerlő muzsikus, számtalan együttesben játszik. 2005-ben tagja volt az Avignon Nemzetközi Jazz Fesztiválon nagydíjat és közönség díjat nyert Bolla Quartetnek. Balázs Elemér dobosként és zeneszerzőként – immár másfél évtizede meghatározó alakja a magyar jazzéletnek, s 1995 óta zenekarvezetőként is működik. Ő aztán igazán nem szorul bemutatásra!

Bővebb információt az eseményről itt olvashat.