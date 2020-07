Közösségépítés, vizuális nevelés

A Kortárs Művészeti Intézet (KMI) jelenlegi helyzetéről, a közeljövő eseményeiről és az intézmény hosszabb távú terveiről egyeztet a KMI vezetőivel – Deák Nóra igazgatóval és Zsinka Gabriella művészeti vezetővel – csütörtökön Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Barta kifejtette, a város kulturális életében kiemelt szereppel bír a nemzetközi színtéren is komoly szakmai elismertségnek örvendő Kortárs Művészeti Intézet, amely több rangos rendezvényt is tervezett a városépítés kezdete előtt tisztelgő „Dunaújváros 70” programsorozatban.

Jövő héten pénteken Belátás címmel nyílik a dunaújvárosi tárlat

– A járványhelyzet teljesen átírta a kulturális intézmények naptárát. Öröm tapasztalni, hogy a Kortárs e nyáron és ősszel is tartalmas kiállításokkal várja a látogatókat, az átfogó „Dunaújváros 70” programsorozat hangsúlyos elemei pedig a jövő évben, a várossá nyilvánítás 70. évfordulóján érkeznek majd.

A következő hetek és hónapok eseményeiről Zsinka Gabriella elmondta, július 17-én, 18 órakor mutatkozik be az 1966 óta szinte folyamatosan jelentkező, a helyi képző- és iparművészeti szcénát bemutató kiállítás, amelynek aktuális kollektív tárlata a Belátás címet kapta. Mint az a kiállítás sajtóanyagában is olvasható: mind az alkotók, mind a közönség számára rangos eseményről van szó, amely alkalmat ad az új munkákkal való találkozásra, a generációk által adott jeladások befogadására.

Az intézmény igazgatója, Deák Nóra a Kortárs távlati terveiről szólt, mint fogalmazott, az elmúlt tizenöt „lehetetlen év” financiális nehézségei folyamatosan kényszerű választások elé állították az intézményt. A következő időszak céljai között szerepel a közösségépítés, a vizuális nevelés, valamint, hogy minden érdeklődő számára megismerhetővé tegyék a magyar és nemzetközi képzőművészeti élet trendjeit. Emellett sürgető feladat a ház felújítása, és a már említett gyűjteményben található munkák szükséges restaurálása is.