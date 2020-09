Közös piknik filmvetítéssel

A PikNik mozi visszatér Nagyvenyimre, az önkormányzat szervezésében!

Szeptember 12-én, holnap délután ismét a településre látogat a filmvetítő cég, amely az autósmozi vetítéssorozatával már hihetetlen nagy sikert aratott! Aki akkor átélte a szabadtéri mozizás élményét, azért térjen vissza most is, mert tetszett neki, aki viszont valamiért nem tudott az autóson részt venni, próbálja ki most, hogy végre megismerhesse a piknikmozi semmihez sem hasonlítható érzését: filmnézés a csillagos ég alatt, egyedülálló, hatalmas vászon előtt, ami több mint kilenc méter széles és hét méter magas!

A szervezők padokat is kihelyeznek, hogy kényelmesen nézhessék a filmet azok is, akik nem hoznak magukkal saját ülőalkalmatosságot, és korán érkeznek. A romantikusabbak viszont saját pokrócukon ülve-fekve élvezhetik a szabadtéri mozizást, az otthon feltöltött piknikkosarukból csipegetve. Helyszín: a focipálya. A vendégvárás 17 órakor kezdődik, a film­vetítés pedig 19 órakor. Az Életrevalók című mozit láthatják! A rendezvény ingyenes.