Kötekedés helyett inkább közös megoldást szeretne találni

Szalai Éva, Tartós béke, Teszkó. Csak párat soroltam fel azokból a dalokból, amelyeket meghallva azonnal tudjuk, hogy a Kaukázus együttesről van szó, és már énekeljük is az ismerős sorokat az énekessel, Kardos-Horváth Jánossal.

Múlt szombaton városunkban, a Kaptár Music Pub-ban léptek fel és táncoltatták meg a lelkes közönséget. A frontemberrel beszélgettem a csapatról és még a környezettudatosságról is szót ejtettünk.

– Hamarosan új lemezzel jelentkezik a Kaukázus együttes, milyen lesz az új album?

– Az új lemez beharangozója a Hajnali fény, kicsit előbb érkezett, már idén márciusban, a nagylemez pedig majd csak decemberben jelenik meg. Először még csak az interneten lesz elérhető, aztán tavasszal indulunk lemezbemutató turnéra. A szövegekben továbbra is megjelenik majd a társadalomkritikus személélet, de érezhető némi változás ahhoz képest, amikor huszonéves emberként alkottam, most már hogy idősebb vagyok, folyamatosan gyűlnek a tapasztalataim. A kötekedés helyett inkább közös megoldást szeretnék találni. Most ide, Dunaújvárosba a Kpop lemezünk anyagával érkeztünk, ami tavaly jelent meg.

– Az együttes hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. Hogyan éled meg a változást, milyen az új csapattal dolgozni?

– Nagy casting nem volt, igazából összesodródtunk az évek alatt, 2017–18 szilveszterét a Bérczesi Robival töltöttük, együtt játszottunk és egyikünknek sem volt kedve pörögni, és nála kötöttünk ki, hárman voltunk összesen a lakásban. Beszélgettünk és ő kérdezett rá, hogy miért nem folytatom a Kaukázust? Beletette a bogarat a fülembe, sokat gondolkoztam rajta, és pár hét múlva szóltam a régi társaságnak, hogy írtam új dalokat, és szeretném folytatni a zenélést, azonban nem velük. A Hahó együttest már 5-6 éve csináljuk, abban játszik Prommer Patrik a dobokon és Domokos Tibor billentyűs. A menedzserünk, Feyér Laura megkereste Kis Tibor „Sztivit”, aki 24 óra alatt megtanult 24 dalt a Kaukázus régi repertoárjából, az ő csatlakozásával össze is állt az új csapat. Sok összetevő kell ahhoz, hogy egy zenekar jól működjön, kell egy nagy adag szerencse és sok türelem egymáshoz. Itt most a jelenlegi tagokkal minden együtt áll ehhez.

– Hogyan jellemeznéd a jelenlegi Kaukázust?

– Reményekkel teli, már annyira nem fiatal, még annyira nem idős férfiakból álló, önkifejezésre vágyó társaság vagyunk.

– Két formációban is tevékenykedsz, hiszen itt van a Kaukázus és a Hahó gyerekzenekar is. Hogy férnek meg ezek egymás mellett?

– Aki szülő, abban átváltoznak a dolgok kicsit, a nagy egó helyett elkezd jobban figyelni a folyamatosságra, hogy maradjon valami utánunk, már annyira nem arra figyelünk, hogy valamit elhasználjunk. Igaz, hogy a célközönség más, de én nem tudok más lenni, a gyerekeknek magyarázzuk ugyanazt, mint a felnőtteknek. A két együttes jól megfér egymás mellett.

– Több dalszövegben a környezetszennyezésről, környezettudatosságról van szó. Zenekari szinten tesztek-e valamit ellene a fenntarthatóság jegyében?

– Vannak a romantikus elképzelések, hogy nagymértékben lehet változtatni, szerintem ezt csak apró dolgokban lehet megvalósítani. Akkor volt érdekes a környezettudatosság, amikor körülbelül 15 éve még nem beszélt senki erről, mi akkor ezt megéreztük, hogy ez fontos dolog lesz, és foglalkozni kell vele. Az ember azt hiszi, hogy ő kívülálló, természet nélkül is tud létezni, de be kell látni, hogy ugyanúgy a természet része, még akkor is, ha csúcsragadozói evolúciós képességei vannak. Nem vagyok ökológus, inkább csak egy gondolkodó. A mostani helyzetet, ahogy az ember bánik a környezettel, legjobban a Jenga játékhoz lehetne hasonlítani. Tehát van egy nagy torony és húzogatjuk ki belőle az elemeket, és nem tudjuk, hogy melyik fog olyat okozni, hogy bedől az egész, hiszen minden összefügg mindennel. Ha azt mondja egy okos ember, hogy ő tudja a megoldást, azt úgy hívják, hogy populizmus. Szerintem ez nem lehet igaz, mert nagyon is összetettek a dolgok, a halaktól kezdve a rovarokig, méhekig, emberekig, ráadásul az egészben pluszban benne van a növekedés is. Ugyanakkor jelen van az is, hogy jönnek az új technológiák és akár előfordulhat, hogy meg lehet úszni ezt az egészet. Én sem akarom megmondani a megoldást, csak legyen ez a téma napirenden. Úgy érzem, hogy kicsit túlságosan is sokat foglalkoznak vele, például tíz éve nem gondoltuk volna, hogy a celebek erről fognak beszélni és vászontáskákkal fognak magukról fotókat posztolni.