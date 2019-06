Könyvtéri programok: nagy sikert arattak

Igaz, hogy ordas eszmék is kerültek már nyomtatott lapokra, de a könyv, sőt: A Könyv máig az emberi ész, a haladás, a művelődés legfőbb jelképe!

Akik kitalálták a Könyvtér eszméjét (kik mások találhatták volna ki, mint a könyvtárosok?), amolyan hangulatcsinálónak szánták a közelgő könyvhét elé, amolyan ízelítőnek. Igazuk is lett, meg nem is.

Igazuk lett, mert a gondolat kitűnő, a rendezés és a rendezvény magas színvonalú volt, s az idén végre a sokáig elkeserítő időjárás is melléjük állt.Ám nem lett igazuk, mert ez a Könyvtér már messze több, mint egyszerű hangulatcsináló, felvezető, ráhangoló esemény: ez már önálló esemény a javából!S milyen jó, hogy ez a városi főtéren zajlott Könyvtér kifejezetten nagy érdeklődést keltett a városlakókban, kicsikben és nagyokban egyaránt!

Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester (s mi lehetne humánusabb ügy, mint a könyv?!) megnyitó beszédében nem véletlenül hangsúlyozta, hogy a könyv az ember barátja, tanítója, nevelője, előre mozdítja az emberek közötti kommunikációt, a megértést. Még akkor is, ha a mai világban a könyvolvasás sajnos, úgy tűnik, már a múlté, hiszen sokaknál felváltotta ezt az okostelefon használata, pedig az cseppet sem pótolja mindazt, amit a könyv ad, hangsúlyozta az alpolgármester, akinek vitathatatlanul igaza volt.

Ám a téren járkálva kicsit megnyugodhattunk: az okostelefon (legalábbis a Könyvtér résztvevőinél) mintha a szokottnál ritkábban került volna elő a zsebekből. Viszont a könyvek igazi áhítatot csaltak a megjelentek arcára, kicsiknél és nagyoknál egyaránt.

A program is kiválónak bizonyult: a játszóház mellett vetélkedők gondoskodtak a szórakozásról, a meseszínpad már nem csak szórakozást, hanem tanulságokat is kínált. Jól sikerült a Jószolgálati Otthon műsora, és a Papírszínház is, mint a Versautomaták, vagy Farkas Erik műsora, hogy a Selyöm zenekarról vagy a Kávészünet együttesről ne is beszéljünk!