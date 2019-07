Könnyed kikapcsolódást ígér a jazzkoncert

A Gáspár Károly Trió valóban élvezhető, igényes jazzt kínál a közönségnek.

Zenéjük sallangoktól mentes, letisztult, dallamos kompozíció, amely tökéletesen játszva válik igazán széppé. Pénteken a Ligetben élvezhetjük a zenéjüket. Gáspár Károllyal beszélgettem a koncert kapcsán.

– Hogyan határoznád meg a zenéteket?

– A trió albumjain többségükben saját kompozícióim csendülnek fel. Ezek többsége romantikusnak nevezhető. Fontosnak tartom, hogy bizonyítsuk, a jazzmuzsika is lehet fülbemászó, és olyan, amelyet azok is szívesen hallgatnak, akik nem kifejezetten a műfaj rajongói.

– Kit tekintesz mesterednek?

– Édesapám nagy hatással volt/van rám, hiszen ő is zongorista. Mivel nagy kedvence például a zseniális Oscar Peterson, én már gyermekkoromban megszerettem a zenéjét. Aztán persze sok-sok művész hatást gyakorolt/gyakorol rám, de törekszem az egyéni stílus megteremtésére.

– A formációnak eddig két lemeze jelent meg. Ezt a repertoárt hallhatjuk majd a Ligetben, vagy lesznek klasszikus jazz-sztenderdek is?

– Ezúttal jazz-sztenderdekkel készülünk a koncertre. Úgy gondolom, hogy ezek a nagyszerű örökzöld dallamok mindenki tetszését el fogják nyerni.

– Most fejeződött be Dunaújvárosban a Rockmaraton fesztivál. Metált bírod? Azaz van élet a jazzen kívül is, vagy számodra csak ez a műfaj létezik?

– Nagyra becsülök minden zenészt és zenekart, akik, amelyek minőségi muzsikát játszanak. Nem kivétel ez alól a rock sem. Például kedvenceim közé tartozik a Nirvana vagy a Red Hot Chili Peppers. De hallgatok igényes popzenét, és természetesen klasszikusokat is.

Aki könnyed nyáresti kikapcsolódásra, kulturális feltöltődésre vágyik, feltétlenül látogasson el a Petőfi Művészeti Ligetbe, mert július 19-én este 8 órai kezdettel a Gáspár Károly Trió koncertezik. A műértő-, műkedvelő- és a szórakozni vágyó közönség minden jel szerint jól fogja érezni magát az ingyenes programon.