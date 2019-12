Koncertek hete a gimnázium kórusaitól

Karácsonyi fellépéseire invitálta szerkesztőségünket a Széchenyi István Gimnázium, abból az alkalomból, hogy a jövő hét (s még a mostani szombat is, valamint december 20-a) közös énekléssel telik városszerte.

A „turné” december 14-én, szombaton 10 órakor kezdődik, amikor a 30 tagú kiskórus a 30 tagú vegyes karral énekel a Móricz iskola invitálására a Kodály születésének tiszteletére rendezett hangversenyen.

December 17-én a 10. e osztály diákjai mennek az idősek otthonába karácsonyozni 9.30-tól 12 óráig.

December 18-án, szerdán délelőtt regülés lesz az iskola területén, a tervek szerint a 3., 4., 5. órákban. Este 17 órától karácsonyi koncertet adnak az intézmény aulájában a növendékek a szülők, rokonok, barátok, valamint az iskola dolgozóinak tiszteletére.

A Jószolgálati Otthon szeretethetén lépnek fel a gimnázium diákjai december 19-én, csütörtökön 9 órakor, ekkor hagyományosan karácsonyi dalok szerepelnek a műsorban, s reményeik szerint közös éneklésre is sikerül rábírni az otthon lakóit.

Ugyanezen a napon, vagyis csütörtökön este 17.30-as kezdéssel a Városháza tér adventi színpadán is fellép az iskola kórusa.

A dalos turné december 20-án az iskolai karácsony keretében ér véget: ezen a napon a maguk örömére énekelnek majd a diákok.