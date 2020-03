Kincsek a házi könyvtárban

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

Tizenkilenc éves lehettem, amikor kezembe került Gabriel García Márquez Száz év magány című remeke. Akkor elhatároztam, megtanulok spanyolul, hogy egyszer eredetiben is befogadhassam a művet. Mindez vágyálom maradt, pedig egyetemi éveim alatt kétszer is elkezdtem a spanyol-bevezetőt. A napokban, rendrakás címén pakolgattam házi könyvtáramat, és az egyik polc aljáról előkerült a regény 1980-as kiadása, Szakács Vera kiváló fordításában. A helyzetet szemlélve a következő hetekben lesz némi időm újraolvasni Márquezt, sőt, barátkozhatom a spanyol nyelvtannal is. Azért az esetleges nyelvvizsgára már nem otthon szeretnék felkészülni.

Vezető képünk illusztráció.