Kezdődhet a kőszínházi évad

Közel egy évre elcsöndesedik a Petőfi Művészeti Liget környéke, pénteken este a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza megtartotta ligetzáró rendezvényét, ami azon túl, hogy az új évad ismertetéséről is szólt, a Valahol Európában utolsó előadása is volt.

Az előbbi kettőre Őze Áron igazgató vállalkozott pénteken este nyolc órakor, nagy vonalakban ismertette a színház 2019/2020-as évadát, amely a keresztségben a Mosoly évada nevet kapta. Mint mondta, a Mosoly évadában a nagyszínpadi darabválasztások tekintetében kicsit könnyítenek a repertoáron, alapvetően vidám, zenés, illetve tragikomikus előadásokat mutatnak majd be. Őze Áron bejelentette, hogy az első bemutató munkálatai már elkezdődtek, és gőzerővel folynak. Ez pedig nem lesz más, mint Georges Feydeau világhírű vígjátéka, a Bolha a fülbe. A világszerte kipróbált vígjátékot Szűcs Gábor állítja színpadra, és szeptember végén már láthatja is a közönség.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az évad második bemutatójának is zajlanak már a munkálatai, Csadi Zoltán ismét egy gyermekdarabot rendez a kamarateremben, a trilógia harmadik elemeként Makrokozmosz címmel. Molnár Ferenc klasszikusát, a Liliomot egy végzős, rendező szakos fiatal, Szokol Judit állította színpadra, és nyáron már Szentendrén játszották is nagy sikerrel. Hazai pályán a középiskolás korosztálynak ajánlják. Október végén láthatja a közönség Tied a világ címmel az Illés zenekarról szóló zenés előadást, amelyet Szente Vajk és Feke Pál rendez. Utóbbi Mikó István partnereként szerepel is a nagyszínpadi darabban.

A kamarában Hubay Miklós Elnémulás című drámáját mutatják be Egressy Zoltán klasszikusnak számító tragikomédiája, a Portugál mellett. Előbbit Őze Áron, utóbbit Bödör Böbe rendezi majd. Fontosnak tartják, hogy a tehetséges dunaújvárosi gyerekek közreműködésével folytassák az ifjúsági előadások sorát. Ennek jegyében tűzik műsorra a Gyerekrablás a Palánk utcában című darabot. Láthatjuk majd Háy János legújabb művét, az Utánképzés ittas vezetőknek címűt.

A Rózsavölgyi Szalonnal közösen állítják színpadra az Idegenek a vonaton című krimit. Az évad legvégén pedig a Sándor Mátyás című klasszikus ősbemutatóját tartják majd. Őze Áron elárulta, hogy 14 bemutatót terveznek ebben az évadban, az eddig megszokott átlag tízhez képest. Táncszínházi bemutatók is lesznek. Annál is inkább, mert a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház idén jubilál, éppen 20 esztendővel ezelőtt alapította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, és 1999. június 30-án Rácz Attila vezetésével kezdte meg munkáját. A jubileumi bemutató a Mózes lesz.