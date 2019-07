Kétnapos Aranykulcs fesztivált rendeztek Kulcs Faluházában

Június utolsó péntekén és szombatján a hagyományok és a minőségi értékek iránt érdeklődőket várták Kulcson. Összművészeti forgatagon jártunk, az Aranykulcs Art Fesztiválon, melynek szlogenje KULCS, azaz: Kulturális Utazás Lélekemelő Csodákkal.

A fesztivál nyitó napjának első programját, Schweiczer Róbert és Steixner István kiállítását Hegedűs Andrea a kulcsi Faluház vezetője vezette fel, majd átadta Fejes Balázs alpolgármesternek a szót:

– Amikor a település értéktárát raktuk össze, elértünk az egykor volt Aranykulcs fesztiválig, amelyet egyértelműen a település értékei közé soroltunk. Ezért mikor a közelmúltban nyílt egy pályázati lehetőség, nem volt kérdés, hogy az Aranykulcs fesztivál újjáélesztését kell megcéloznunk.

Molnárné Lukács Anita a fesztivál ötletgazdája és életre keltője beszélt a kezdetekről, majd a két kiállító alkotót mutatta be:

– A ma itt látható tárlat kerámia anyagát Schweiczer Róbert készítette. Aki nemcsak kályhás, hanem épületszobrász, keramikus és bőrműves is, mint én. A másik alkotót, Steixner Istvánt középiskolás bohó évei óta ismerem.

A megnyitó után egy interaktív színházi előadás mutatta be többek között az alkotási folyamatot is a Pillanatragasztó Társulat jóvoltából.

Az Aranykulcs Art Fesztivál szlogenjében ígért kulturális utazás a második fesztiválnapon tovább folytatódott. Ha még kulturális is, mi magyarok akkor is megéhezünk utazás közben, ezért a szervezők különleges kínálatról gondoskodtak. A Jövő Kulcsa Egyesület halászlét és slambucot készített az éhes fesztiválozóknak, de a kínálatban szerepelt házi rétes, kürtőskalács, sparhelten sült finomságok, vattacukor, no és az Adonyi Borrend borai.

Valóban lélek­emelő csodákat élhettünk meg az igényes fellépő művészek jóvoltából. Népzenével indult a program a Kákics Zenekarral. Majd érkezett Göbölös Virág és Kurkó Lajos hegedű-gitár duója, tolmácsolásukban még Guns N’ Rosest is hallhattunk. Balogh Zoltán és brillírozó fúvós tanítványai után, Gulácsi Zoltán és Rinyu Nóra, majd a Dóka Attila Akusztik zenélt. Közben Jobb Gyula, Kulcs polgármestere is színpadra lépett, üdvözölte a fesztiválozókat és megköszönte a szervezők munkáját. A legfiatalabb fesztiválozóknak elhozták a Mesélő Bőrönd gyermekműsort és két mesemondót is, de a szalmabálás kölyök­udvarban számos fajátékot is kipróbálhattak, míg az Újpart Egyesület művésze Éri Jenő a helyszínen készített el egy zenei ihletésű festményt.

Ezután érkezett az Oti Voice & Bass remek előadásával, a Garbó Zenekar a csodás, búgó hangú Natalival, végül pedig este a fesztivál sztárfellépője, Kovács Nóri. A szerencsés közönség legnagyobb örömére az elismert énekesnő több mint egyórás, személyes felvezetőkkel tarkított, bensőséges, kamarakoncertjével zárult az Aranykulcs Art Fesztivál Kulcson.

A gazdag kiállítási anyag egy hónapig lesz megtekinthető a kulcsi Faluházban. A kerámiák és bőrműves alkotások mellett a látogatók még más kuriózummal is találkozhatnak.