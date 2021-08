Két fiatal muzsikus koncertje: klasszisok a klasszikusokban

Szerencsések azok, akik megtöltötték Kiss Péter (harmonika) és Szigeti Bence (gitár) ingyenes koncertjét pénteken este Baracs-Templomoson, a Boldogságos Szűz Mária-templomban. Az élmény miatt mindenképpen, de kockázat nélkül kijelenthető, pár év, és csak vaskos belépő megfizetése után lesznek hallhatók a fiatal muzsikusok. Ezt a színvonalat már ma is a MÜPA-ban kínálják.

Házigazdának mindenképpen a baracsi születésű Kiss Péter tekinthető, mégis átengedte a kezdést egykori iskolatársának, barátjának, aki az alaphangulatot Johann Sebastian ­Bach: e-dúr lantszvitjének prelűdjével adta meg. Nem ez volt az első alkalom, hogy a firenzei Luigi Cherubini Konzervatóriumban Ivano Battiston professzor kezei alatt pallérozódó fiatal muzsikus bemutatja tudását szülőfaluja közönségének, szűk egy esztendővel ezelőtt, tavaly szeptemberben Csuka Marcell (harmonika) és Sterner András (klarinét) barátaival közösen lépett fel.

Akkor fészkelte be magát a fejébe az ötlet, hogy jó lenne minden évben egy koncerttel megajándékozni a települést. A gondolatot elhatározás követte, ő bizony hagyományt teremt, és minden évben fellép a gyönyörű község csodálatos kis templomában. Elvégre onnan származik, és vallja, hogy nemcsak a zenészeknek, de mindenkinek fontos, hogy ne feledje, honnan érkezett, honnan indult. Meglepő érettségre vall egy éppen hogy nagykorúvá vált fiatalembertől.

Minden évben valami különlegességgel szeretne szolgálni. Idén Szigeti Bence, a Zeneakadémia hallgatója volt a vendége, aki klasszikus gitáron játszik, mégpedig elképesztő átéléssel és szakmai felkészültséggel. A fiatalok osztálytársak voltak a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban, de barátságuk nem ért véget az iskolával. A baracsi koncertet megelőzően ezt a repertoárt már sikerrel mutatták be a pécsi közönségnek is a közelmúltban.

Kiss Péter egy barokk átirattal kezdte a koncert rá eső részét, Antonio Soler: d-dúr szonátájával (no. 84.), amit a szerző eredetileg csembalóra álmodott meg. Ezen a ponton már minden jelenlévő pontosan tudta, nagyon jól tette, hogy a szombat estéjét erre szánta. A néhány éve a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató negyedik szériájában a középdöntőig eljutó fiatal muzsikus azóta már komoly fejlődésen ment keresztül. Nemcsak hangszeres játéka lett magabiztosabb és árnyaltabb, de gesztusain, jelenlétén is érezhető már, hogy nemcsak remekül műveli a muzsikálást, de élvezi is, láthatóan feloldódik benne. Vélhetően ez eddig is így volt, ám mára már közönség, telt ház előtt is eljut idáig.

Gitáros barátja következett, aki egy francia gitáros-zeneszerző, Napoléon Coste: Fantaisie Dramatique „Le Depart” (Op.31.) című technikás darabját választotta, amit a francia hadsereg krími háborúban szerzett dicsősége ihletett. Péter elárulta, hogy a történelem az egyike kedvenc tantárgyainak. Talán ennek is köszönhető, hogy a választása Václav Trojan: A lerombolt katedrális című művére esett, amely a második világháborúban porrá bombázott Drezda romjainak láttán érzett fájdalomból született. Az előadásról talán csak annyit, hogy ez az érzés a közönségre is átragadt.

Bár modern zenével, de sokkal vidámabb stílusban folytatódott az előadás. Nevett Bartow: Három karakterisztikus tánc (polka, pajtatánc, balkáni tánc) című műve – mint elmondta – először még gondot okozott neki, nem érzett rá a stílusra, és egy frappáns tanáccsal olasz mestere oldotta meg a helyzetet. Hogy pontosan mivel, azt nem áruljuk el, de annyit elmondhatunk, jókedvre derítette a közönséget. Bence önálló etapjainak utolsó nekifutásába két darab fért bele. Elsőként egy XX. századi spanyol zeneszerző, Antonio José: Pavana Triste című szonátájának harmadik tétele hangzott el, aminek különlegessége, hogy a szerző nem a mainstream spanyol dallamvilágban alkotta meg a darabot. Ezt követően egy magyar szerző, Rózsa Miklós: Szonáta gitárra című darabjának 3. tétele hangzott el. Akinek ismerősen hangzik ez a név, ne csodálkozzon, Rózsa Miklós háromszoros Oscar-díjas amerikai vagy inkább hollywoodi zeneszerző, aki közel száz filmzenéjéről ismert, köztük olyanról, mint a Ben-Hur című klasszikus.

Hogy is zárulhatna két ifjú zenész közös koncertje másként, mint hogy együtt muzsikálnak. Ha pedig az egyik hangszer a harmonika, akkor egészen biztos, hogy előkerülnek Astor Piazzolla művei. Így volt ez náluk is, zárásként az argentin zeneszerző-harmonikás Oblivion című darabját adták elő közösen, majd az örök kedvenc, a Libertango következett, természetesen zajos sikerrel. E kettőt újrázni is kellett.

Ha minden jól áll össze, néhány hónap múlva, december végén vagy január elején szeretnének tartani Baracs-Apátszálláson, a faluházban egy könnyűzenei koncertet, amelyre szeretettel várnak mindenkit.