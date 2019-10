Két fiatal alkotó: impressziók színekbe sűrítve a vásznon

Figyelemre méltó, nem éppen hétköznapi kiállítás nyílt pénteken délután a baracsi faluházban.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Két fiatal tehetség, Farkas-Huszka Rózsa és Langné Baranyi Edina mutatja be sajátos impresszióit a világról. Fiatal koruk ellenére nem „elsőbálozók”, jó néhány kiállításon túl vannak már más megyékben. Itt azonban még ez az első alkalom, hogy képeik szembe kerülnek a közönséggel.

Mindketten a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz-Művészettörténet Tanszékén végeztek képi ábrázolás szakon, Rózsa a vizuális- és környezetkultúra szakon mesterdiplomát is szerzett. Akkoriban éppen csak hogy ismerték egymást, a két alkotó számára új lakóhelyük, a Bács-Kiskun megyei Solt hozta meg a változást. Rácsodálkoztak, mennyire sok dologban egyformák, ami később barátságot és egymás művészi ösztönzését is magával hozta. Hogy mennyire sok az azonosság kettejük között, arra jó példa, hogy pusztán az alkotói stílusból legfeljebb csak az avatott szem tudná megkülönböztetni képeiket, bizony kell a „mankó”, a festményekhez társított név a beazonosításhoz.

Egyben biztosan nagyon azonosak, rettentően izgultak a megnyitón, pedig Rohonczi ROHO István képzőművész – aki a tárlatot megnyitotta –, igyekezett oldani a feszültséget.

Felvezetésként, egyfajta hangulatteremtésként bájos gyermekek muzsikáltak a megnyitón. Miskolczi Ildikó konferálására elsőként Angyal Dorka lépett a színpadra, és játszotta el Ránki György Kopogósát, majd Vajai Mira egy Magyar táncot zongorázott. Máthé Anna az Így neveld a sárkányodat című film kísérőzenéjéből játszott, Téglás Péter pedig Leopold Mozart Musettjét választotta. Ugyancsak Mozartra esett a választása Varga Dávidnak, ám ő Wolfgang Amadeustól a Vágyódás a tavasz után című darabot játszotta el. A műsor zárásaként Scserbin Marcell Boshun Bill szerzeményét, a Tengerek kalózát zongorázta a közönség örömére.

A tárlat november 8-ig látogatható.