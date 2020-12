Kathleen Annie Pannonica (Nica) életrajza

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Farkas Petra ajánlja Hannah Rotschild: Pannonica a lázadó bárónő című könyvét.

„Öt gyereke volt és 306 macskával élt együtt. Bement a börtönbe, hogy a férfi megússza a büntetést.”

Hannah Rotschild édesapja nagynénjének Kathleen Annie Pannonica (Nica) életrajzát írta meg. „Miért tartott majdnem huszonöt évig, mire sikerült befejeznem a könyvet? Énem egyik része arra vágyik, bárcsak sikerült volna valahogy elérnem, hogy még tovább tartson a munka.

Újra és újra feltettem a kérdést: ki vagy te Nica? Hős vagy alkoholista? Szabadságharcos vagy dilettáns? Lázadó vagy áldozat?”

Tízéves korában édesapja öngyilkosságot követ el

Nica 1913-tól 1988-ig élt. Gyermekkorát és fiatalságát egy családi tragédia árnyékolta be. Tízéves korában 1923-ban az édesapja öngyilkosságot követett el. Ezután a család élete gyökeresen megváltozott. Nica huszonkét éves korában férjhez ment. A nagy fordulat főhősünk életében 1954-ben következett be. 1954-ben Nica meghallotta Thelonious Monk Round Midnight című dalát. Ez a dal akkora hatással volt rá, hogy elhagyta a családját és New Yorkba költözött. A Rotschild családot megbotránkoztatta Nica tette. A fő ok az volt, hogy egy néger jazz-zenész miatt történt mindez. Testvérei nagyon ritkán beszéltek vele, de családon belül sem beszéltek róla. Mintha nem is lenne.

Monk komponált egy zongoradarabot Nicához, amelynek címe: Pannonica, s a számot a következőképpen konferálta fel: „Jó estét hölgyeim és uraim! Thelonious Monk vagyok. Egy kis dal következik, amit ennek a gyönyörű hölgynek írtam. Azt hiszem, az édesapja egy olyan pillangóról nevezte el, amit meg akart fogni. Nem hiszem, hogy sikerült megfognia azt a pillangót, de következzen a dal, amit neki írtam: Pannonica.”