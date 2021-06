Július 5-én kezdődik a Metal Factory fesztivál városunkban

A Rockmaraton helyett szervezett Metal Factory elnevezésű rockfesztivál július 5-én délelőtt tíz órakor nyitja meg kapuit a közönség előtt. Már ezen a beköltözős napon is lesz zenei aláfestés. Mutatjuk, ahogy azt korábban olvasóinknak megígértük.

A fesztivál programját napi bontásban már közölték a szervezők, erről írtunk is itt, a Hírlap hasábjain. Akkor viszont még a beköltözős vagy ha úgy tetszik nulladik napról nem sok információnk volt. Ezt orvosolták a fesztivál szervezői és meghirdették ennek a napnak a fellépőit is. Ezen a napon a helyi kötődésű bandák állnak színpadra. Itt lesz az Angertea, a Band In The Pit, a Born Again zenekar, a Malediction, a Po­cket Fox, a Pop Mockup, a Raza-Loca, a Sniffyction, a Warchief Band és a The Wedding At The Slaughterhouse nevű formáció.

A fesztivál alternatív programjairól sem tudni még sokat, de az a szervező Rockmaraton Facebook-csoportjának kommentszekciójából kiderült, hogy a közkedvelt Off-rock tanya idén is látogatható lesz majd. Fontos infó még a fesztiválozóknak, hogy keddtől már a szabadstrand is látogatható!

A Metal Factory elnevezésű fesztiválon száz magyar zenekar lép majd színpadra július 6-ától július 10-ig. A rendezvény a hatályos vírushelyzeti szabályozás értelmében csak védettségi igazolvánnyal lesz látogatható. A belépőjegyek értékesítése megkezdődött, erről bővebb információt a www.rockmaraton.hu internetes portálon találnak olvasóink. Városunk fölé a harmincnapos meteorológiai előrejelzés a fesztivál idejére esőmentes, napsütéses időt jósol. Úgy legyen!