Jubiláló alkotók Pannonhalmán

Koncertek, irodalmi estek és tárlatok mellett orgonatúra is várja a közönséget a Pannonhalmi Főapátságban az idei Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztiválon, amelynek középpontjában a zenében és az irodalomban jubiláló művészek állnak.

A Pannonhalmi Főapátság közleménye szerint az augusz­tus 21. és 23. között zajló rendezvény nyitókoncertjén a kétszázötven éve született Beethoven B-dúr Hammer­klavier szonátáját Jev­genyij Koroljov zongoraművész, a fesztivál dísz­vendége adja elő.

Esterházy Péter író – aki idén lenne hetvenéves – Oratorium Balbulum című műve pedig Mácsai Pál előadásában elevenedik majd meg. A fesztiválon a nagyközönség elől elzárt terek is megnyílnak. A látogatók a többi között megtekinthetik Meinrad Dufner bencés atya, író, festő- és képzőművész installációját is.