Jaj, te kemény amazon

Ahogy az olvasás kapcsán gyakran éri az a vád a fiatalokat, hogy már nem olvasnak semmit (ami nem igaz, de a vádlók minden bizonnyal könyvekre és folyóiratokra gondolnak ez alatt), úgy azt is sokszor megkapják, hogy nem néznek normális filmeket sem.

A „miért nem főben járó bűn szuperhősfilmeket nézni”-sorozatunk legújabb darabja következik, amiből most a görög mitológiába pillanthatunk be egy kicsit. A DC képregény alapján készült Wonder Woman első része 2017-ben került a mozikba. (Nevezhetnénk csodanőnek is, mint ahogy több platformon teszik is, de maradjunk az eredetinél, ha már Supermant sem fordítjuk Szuperpasasra. )

A történet szerint Diana az egyetlen gyermek az amazonok szigetén. Nem meglepő, hiszen férfi nem igen járt a harcos nők között, kivéve Zeuszt, a főistent, aki elcsábította Hippolütét, az amazonok királynőjét és így lett Diana, a későbbi Wonder Woman. Igaz, ő egészen szuperhős koráig úgy tudja, hogy anyja agyagból formálta meg és később Zeusz keltette életre, de ez nem igaz. Illetve ez sem, meg eleve az elferdített amazonos sztori sem, ahogy a Marveles Thor is egy igen elferdített mása a skandináv mitológiából ismert eredetinek.

A külvilág elől elzárt szigetre egy szép napon betéved egy kém, aki lezuhan, és az akkorra már kemény csajjá vált Diána megtalálja, mi több, kimenekíti a szigetről. Innentől már tudjuk, hogy a második világháború idején járunk, Diana viszont azt hiszi, hogy Árésznak kell hadat üzenni, ezért csatlakozik Steve-hez, aki később a szerelmi szál és – spoiler – hősi halott lesz.

A komikum alapját képezi az ógörög világban rekedt, emberfeletti erővel megáldott nő értetlenkedése és csetlés-botlása a huszadik században. Ez elég kézenfekvő, de jól meglovagolt humorlehetőség, mint ahogy a háború történéseivel is jól bűvészkedik a forgatókönyv.

A film két pillérre támaszkodik történetileg, a görög mitológiára és a második világháborúra. Igaz, mindkettőt rendesen ferdíti, de van egy nagyon nemes küldetése a filmnek: felkelti az érdeklődést olyan témák iránt, amivel talán sosem foglalkozna a célközönség. Ráadásul szórakoztató is. Bocsánat, Marvel, plusz pontot kap a DC.