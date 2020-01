Itt az idő, legyünk a rockzene fővárosa!

Újabb rockzenei rendezvénynek ad otthont Dunaújváros, egész pontosan a Rockmaratonok nyomán már metálszentéllyé magasztosult Szalki-sziget. Július végén egy nemzetközi színvonalú produkció érkezik hozzánk.

Dunaújváros

A CityRocks Hungary még 2017-ben indult útjára Szegedről. A rockzenei flashmobon 2018-ban 400-an, 2019-ben, Kecskeméten pedig már 500-an tépték a húrokat, püfölték a bőrt és énekelték a legemblematikusabb rock- és metálslágereket. Az egyedülálló és rövid pályafutása alatt már nemzetközi hírnevet szerzett akció 2020-ban a Szalki-szigeten talál otthonra.

A tegnap déli MTV CityRocks sajtótájékoztatón Gajda Ferenc főszervező elmondta, a flashmob célja, hogy a rockzene szeretete és szellemisége minél több emberhez jusson el, valamint az, hogy ezzel egy óriási, összetartó közösséget építsenek. Hozzátette, a közös zenélés jó alkalom arra is, hogy megmutassák a tehetségüket azok az énekesek és hangszeresek is, akiknek erre eddig nem volt lehetőségük.

Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere szerint itt a lehetőség arra, hogy Dunaújváros ne csak a sport, hanem a rock­zene fővárosa is legyen.

Nem titkolta, maga is a kemény zenét kedveli, így az sem kizárt, hogy nem csak polgármesteri minőségében vesz majd részt a július 25-i zenés megmozduláson. Hangsúlyozta, ez is egy lehetőség, hogy minél többen megismerjék Dunaújváros értékeit és szépségeit, mert igenis van miért büszkének lenni városunkra. Gajda Ferenc hozzátette, a házigazda szerepére pályázó városok közül mi voltunk az elsők, emellett előny, hogy kifejezetten rockerváros vagyunk, illetve logisztikailag kedvező az elhelyezkedésünk is. A jelentkezés tegnap délben indult el.

Bővebb információ: cityrocks.hu