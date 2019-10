Ismét neonban és vérben fürdik Keanu Reeves

Az akciófilm egy elég kegyetlen műfaj, ha azt vesszük, hogy a kasszasikerhez csak némi vér, lőfegyver, autós üldözés meg kemény legény kell, tetszés szerint adagolt kábítószer-kereskedelemmel és -fogyasztással, prostitúcióval és sztereotipizált maffiózó bagázzsal. Nehéz így kifejezetten jót vagy rosszat alkotni, de van egy széria, aminek sikerült inkább felfelé húzni a hanyatló zsánert. A John Wick Parabellumja nagyot üt, a szó valamennyi értelmében.

Aki nem ismerné az alap sztorit, John Wick (Keanu Reeves) egy profi és keresett bérgyilkos, aki szerelme kedvéért felhagy ezzel a mesterséggel. Az imádott nő viszont meghal, és azért, hogy John könnyebben viselje a hiányát, egy kiskutyát ajándékoz neki. Aztán jön az egykori rivális, Iosef Tarasov, aki ellopja Wick kocsiját és megöli négylábú pajtiját is. Ez így külön-külön is elég nyomós ok lenne a visszatérésre, együtt meg végképp. John még további két részben ámokfut, a harmadikra pedig már akkora vérdíj van a fején, hogy a reálisan gondolkozó mozizó nem adna neki többet pár percnél.

John Wick ezúttal Marokkóban öl, és megmenekül

Szerencsére még vannak támogatói, így sikerül eljutni Casablancáig, ahol igyekszik behajtani egy régi adósságot. A marokkói helyszíneknek semmi konkrét funkciója nincs, azon kívül, hogy szép és plusz egy eszköz ahhoz, hogy elfelejtsük, sztori nagyon nincs is a film mögött. Illetve megint az lesz, hogy Wick újra a felső körben mozog, amnesztiát kap (kaphat), ami nyilván nincsen ingyen… Végtelenül hosszú és nagyívű akciójelenetekből építkezik, amik grammpontosan mért koreográfiákból állnak. A klasszikus fegyverek és kemény kétkezi bunyók teszik ősi, ösztönös akciófilmmé a Parabellumot, nem kevés kegyetlenséggel, kreativitással és humorral. Az első két John Wick-filmnél az én idegrendszerem bírta volna a 16-os besorolást, itt viszont eléggé indokolt a 18-as.

Keanu Reeves azért már megugrotta a mátrixos üdeségét, de kifejezetten jól áll neki a leharcolt, mindig lantot letenni készülő bérgyilkos karaktere. Az ötvenes éveiben járó színész még mindig takaros, de a forgatókönyvírók (négyen voltak, de minek) úgy alakították, hogy a kicsit megfáradt mozdulatok történetileg is igazolást kapjanak. Egyébként pedig, bár túl nagy sztori tényleg nincs a Parabellumban, sem pedig nagy párbeszédek és karakterek, mégis a főszereplő színész játéka miatt szerethetjük. Mert Reeves akkor jó, ha nihilista, szerelmes, meggyötört és pozitívan vagy sem, de legalább hős.