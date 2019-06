Indul a Gasztroblues

A 27. Nemzetközi Gastro­blues Fesztiválra készülhetünk. Az alapítókkal és azokkal a támogatókkal együtt, akik ezúttal is segítenek abban, hogy ez a különleges esemény az idén is sok örömöt adjon a látogatóinak. A beharangozó sajtótájékoztatón jártunk.

A fesztivállal való kapcsolatukról a következő jeles személyiségek nyilatkoztak.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter:

– A jubileumi, a 25. Fesztivál, a Kárpát – medencét bejáró Road Show-jával nagyon emlékezetes maradt a számomra, hiszen talán csak egy-két állomáson nem tudtam megjelenni a sok közül. Az üzenetünk az volt, hogy nekünk fontos a zene, a fesztiválon kapható ételek, a szekszárdi borvidék és egy jó paksi pálinkafőző kínálata. Mellette természetesen a mindig megjelenő jótékonyság, amiből megszületett a magyar óvoda Kárpátalján, Visken.

Szabó Péter Paks polgármestere is gastroblues-hívő:

– Egy személyes élményemet osztom meg veletek. Az első Gastroblues Fesztiválon, tizennyolc évesen, a sikeres érettséginket ünnepeltük meg. Ezt követően az egyetemi éveimet ugyan Miskolcon töltöttem, ahol szintén jó zenei élet vett körül bennünket, de minden nyáron idecsábítottam a társaimat, a mi fesztiválunkra. Amikor végeztem az ottani tanulmányaimmal, akkor is visszatértem erre az évente ismétlődő eseményre. Városvezetőként azt tapasztaltam, hogy akárhová mentem a Kárpát- medencében, Paks és a Gastroblues Fesztivál nevének elhangzása után mindenki ismerősként nézett ránk. A magyarok lakta területekről sokan, de Kézdivásáhely, Galánta és Visk a testvérvárosaink delegációja, mindig megérkezik erre az eseményre. Mi velük, és emellett ők egymással is tudják építeni a kapcsolatokat. A fesztivál, ahogy az atomerőmű is, brand-jévé vált a városunknak. Az önkormányzat nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is nagyon szívesen áll mellé.

Pekárik Géza a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is szereti ezt a rendezvényt:

– Az atomerőmű gyakorlatilag a kezdetektől a fő támogatója a fesztiválsorozatnak, ami a huszonhat év alatt országos színvonalúvá nőtte ki magát. Ikonikus eseménye lett a paksi életnek. A település nevéről már nem csak az atomerőmű, hanem a Gastroblues Fesztivál is az eszükbe jut. E mellé fel tudunk még sorolni néhány fontos és jellemző dolgot: a halászlét, a pálinkát, illetve a paksi borvidéket is, aminek a déli nyúlványa elég jól teljesít – ez a szekszárdi borvidék. (Ez a baráti kiszólás a jelenlévő, onnét érkező borászok irányába, zajos derültséget okozott a közönség soraiban is.) Miért is fontos nekünk ez a fesztivál? Ez az esemény néhány napig az érzékszervek kényeztetéséről szól. Nagyon nagy érték az is, hogy meg tudjuk mutatni a gyerekeinknek, hogy a zenét hangszereken is lehet játszani. Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy azt a feltöltődést biztosítsa, ami után meg tudunk küzdeni azokkal a feladatokkal, amik az év hátralévő időszakában még előttünk állnak.

Kovács Antal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt kommunikációs igazgatója az első naptól segíti a fesztivál folyamatosságát:

– A fesztivál kezdetekor nagyon sokan, félig-meddig baráti segítségként álltak a rendezvény mellé. Így voltak a zenészek közül is sokan, illetve mi is a dzsúdó szakosztályunk részéről. Mi a fizikai védelmet adtuk. Én is ott álltam közöttük a portán. Úgy látom, hogy nagyon sok alapérték van, amitől ember az ember, és ebből hármat szeretnék megemlíteni. Az egyik a zene. Mégpedig a minőségi, élő zene. A másik a gasztronómia. Ételben–italban itt is a magas színvonalhoz kell ragaszkodnunk. A harmadik a barátság. Ahogy végignézek a csapaton, jó részük itt volt már a kezdeteknél is, ezért mondhatom, hogy a fesztivál kapcsán évtizedekig élő barátságok születtek.

Egy olyan légkör alakult ki, ami fel tudja oldani a hétköznapi súrlódásokat, a határon innen és túl is. Itt mindenképpen jelen van a szeretet. Ez a fesztivál olyan értéket képvisel, ami a mai társadalomban nagyon fontos. Így vagyunk ezzel mi, az atomerőmű gárdája is. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak a szabadidő kulturált eltöltésére.

Little G Weevil a blues egyik legnagyobb egyénisége Magyarországon:

– 1994-ben, tizenhét évesen (most negyvenegy vagyok) mezítlábasan, boros flakonnal az oldalamon, mint a közönség egyik tagja vettem részt ezen a fesztiválon. Itt a sportpálya mellett sátraztunk. Azért jöttem, mert hallottam azt a hanganyagot, amit előtte itt készítettetek. Ezután évről-évre megjelentem, és arról álmodoztam, hogy majd egyszer én magam is a fellépők között leszek. 1999 volt az első év, amikor már itt játszottam a Spo-Dee-O-Dee formációval. Azóta már jó néhányszor megfordultam az itteni színpadon. Ezért aztán a fesztivál egy jó példa arra, hogy egy zeneszerető fiatalból majd fellépő is lehet. Örömmel látom, hogy a fellépők között vannak fiatalabb tehetségek is. Ahhoz, hogy a fiatalabb generációt ide próbáljuk vonzani, szerintem ez egy jó út lehetne a jövőben is. Ennek a műfajnak is szüksége van rájuk. Különben nem fog tovább élni ez a fesztivál és ez a zene sem. Pedig ez egy értékes dolog ebben a XXI. századbeli komputeres világban.

Takler Ferenc, Szekszárd egyik legrangosabb pincészetével már az első alkalommal is megjelent:

– Szinte hihetetlen, hogy már a 27. Gastroblues Fesztiválra készülődünk. Több mint figyelemre méltó, hogy meg tudta őrizni a lendületét és az imá­zsát. Sőt még a borászait is. Nem volt fiatalítás, így hát itt maradtunk mi is. Reméljük, hogy szép borokat tudunk bemutatni ez alkalommal is. Zömmel a 2016-17-esekkel fogunk támadni. Két szép évjáratról beszélünk, és reméljük, hogy megálljuk a helyünket! Nekem is katartikus élményem volt, amikor anno az Animals együttes ebben a kis teremben egy órát játszott nekünk. Érdekességként én a szekszárdi borvidéket képviselem, és most megtudtam, hogy dél-paksi vagyok. Ez nagyon nagy boldogsággal tölt el engem, mert eddig észak-villányi lehettem. Mégiscsak jobb déli embernek lenni! (mondta nagy tetszést aratva)

Eszterbauer János is a nagy öregek közé sorolhatja magát, ezért sok élményéről számolt be nekünk:

– Van az már vagy húsz éve, hogy mi is itt vagyunk ezen az eseménysorozaton, és ezért már én is öregnek számítok ebben a csapatban! Mi, akik már a hatvanon túl vagyunk, még mindig csodaként éljük meg azt, hogy találkozhatunk az itt fellépő sztárokkal, akiket nem láthattuk élőben, amikor a legnagyobb sikereikkel jelentkeztek. Legfeljebb valami gyenge minőségben vehettük fel, mondjuk egy lengyel magnóra a zenéjüket, főleg a külföldi rádiók műsorából. Fantasztikus dolog a velük és a követőikkel való találkozás. A borászoknak is egy kikapcsolódási lehetőség, hiszen ezeken az eseményeken sört iszunk! Nagyon szeretném megtapsoltatni a Gárdai Gyurit és a családját, akik igaz élvezhették az Atomerőmű és a város támogatását, de nélkülük ezekben az óriási élményekben nem lehetne részünk. Rendkívül jó barátság fűz bennünket Takler Ferivel az Omega együtteshez, ami odáig fejlődött, hogy háromszor játszhattam is egy-egy epizódszerepet velük basszusgitáron. Mondjuk úgy előtte két hétig nem lehetett velem tárgyalni, mert annyira ideges voltam. Amikor a legutóbbi sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy készül egy új produkciójuk, Omega testamentum címmel, mi is kiadtunk egy hasonló nevű bort. Ez egy, a Takler Ferivel közösen készített, limitált mennyiségű bor, ami tényleg csak a bennfentesekhez jutott el, (de a sajtótájékoztató közönsége is megízlelhette.)