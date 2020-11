Indira Gandhi miniszterelnököt saját testőrei gyilkolták meg

„Ha ma meghalok, minden csepp vérem új erőt ad a nemzetnek.” Indira Gandhi

A világ felkapta a fejét arra a hírre, hogy 1984. október 31-én Új-Delhiben, két férfi 16 lövéssel agyonlőtte India miniszterelnökét, Indira Gandhit. A politikus kertjében sétált, amikor két szikh testőre leadta rá a halálos lövéseket. Az egyik merénylőt a biztonságiak azonnal lelőtték, még a másikat kritikus állapotban szállították kórházba. Indira Gandhit azonnal kórházba vitték, ahol orvosai megpróbálták kioperálni belőle a golyókat, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a gyors beavatkozás ellenére elhunyt.

A szikh támadók cselekedetükkel a szikh szentély, az Aranytemplom nyári ostromát akarták megbosszulni, amelyet Indira Gandhi rendelt el, és amelyben közel ezer ember veszítette életét. Az Aranytemplom támadása után a miniszterelnök rengeteg halálos fenyegetést kapott, megerősítették a védelmét, ezért is érdekes, hogy közvetlen közelében lehetőség nyílt arra, hogy felfegyverkezett szikh testőrök tevékenykedjenek. A merénylet hírére India-szerte összecsapások robbantak ki a hinduk és a gyilkossággal vádolt szikhek között. A feldühödött hinduk szikh templomokat gyújtottak fel, és szikh tulajdonban lévő üzleteket dúltak fel. A következő napokban az összecsapások során több száz ember halt meg, a zűrzavarnak a hadsereg erélyes fellépése vetett véget.

Indira Gandhit a miniszterelnöki székben fia, Radzsiv Gandhi követte, aki anyja halála után már 12 órával letette a kormányfői esküt, ő később szintén merénylet áldozata lett. Az Indira Gandhi életét kioltó merénylők közül az életben maradtat másik két társával együtt, 1986 januárjában halálra ítélték és kivégezték.

Indira Gandhi

Az ismert politikusnő 1917-ben született Alláhábádban, India legjelentősebb modern kori politikusdinasztiája, a Nehru-Gandhi családba. Az indiai kasztrendszer (jogok vagy előjogok öröklődésén alapuló, zárt társadalmi csoport) csúcsát jelentő brahman (papok, tanítók, törvényhozók, tudósok és kereskedők) kaszt tagja volt. Apja, Dzsaváharlál Nehru a Kongresszus Párt elnöke, akit India első miniszterelnökének választották meg, és ezt a tisztséget 1947-től egészen 1964-es haláláig betöltötte. Indira Gandhi nem volt rokona Mahátma Gandhinak, az indiai függetlenségi mozgalom vezetőjének, a Gandhi nevet férje Feroze Gandhi után viselte, aki szintén nem állt rokonságban Mahátma Gandhival. Már kislánykorától részt vett a függetlenségi mozgalomban, családjával együtt hitt a britek elleni békés polgári ellenállásban. Nehru miniszterelnöksége idején lett belőle ismert politikus, így ülhetett a kormányfői székbe két évvel apja halála után. Tizenöt évig volt India miniszterelnöke, először 1966-tól 1977-ig, majd másodszor 1980. január 15-től 1984. október 31-én történt meggyilkolásáig. Indira Gandhi volt a történelem egyik első női kormányfője, személye új színt hozott a kontinensnyi országba. Az Európában is tanult nő látta országa elmaradottságát, ezért elsősorban a szegénység és a kasztrendszer hátrányát igyekezett felszámolni, ami nem volt egyszerű feladat. Még apja, Nehru közvetlen munkatársaként részt vett az el nem kötelezett országok mozgalmának kialakításában, amelyet Nehru, Tito jugoszláv és Nasszer egyiptomi elnök hozott létre. Az említett mozgalom a hidegháború idején értékelődött fel, mivel számos afrikai, latin-amerikai és ázsiai ország csatlakozott hozzá. Nehru az ő tanácsára adott menedéket 1959-ben a Tendzin Gyacónak, a 14. dalai lámának, akit több mint 100 ezer tibeti követett az indiai száműzetésbe, ami kiélezte a viszonyt Kínával.

Merész lépés: Gandhi 14 indiai bankot államosított, ezzel tőkéhez jutott

Ismert politikus lett belőle

1964 májusában, néhány héttel apja halála után Indira Gandhi tájékoztatás és rádióügyi miniszter lett, ilyen minisztérium korábban nem volt. Mivel nemzeti politikusként tartották számon, és nem utolsósorban Nehru lánya volt, így a következő választásokon a Kongresszus Párt őt indította miniszterelnök-jelöltnek, amit Indira meg is nyert.

Miniszterelnöksége kezdetén már hatalmas problémával szembesült. A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében élelmiszerhiány lépett fel, emberek milliói éheztek. Indira Gandhi földreformmal próbálkozott, de ez nem hozott átütő sikert, így az Amerikai Egyesült Államokból volt kénytelen gabonát importálni, aminek következtében devizahiány lépett fel, ami visszafogta az ipari exportot, ezért a fizetési mérleg eltorzult, ennek következtében ipari üzemek álltak le, és ezzel drasztikusan megnőtt a munkanélküliség. Az indiai kormány ezért a dollárhoz viszonyítva 36,5 százalékra leértékelte nemzeti fizetőeszközüket, a rúpiát. Mivel ennek hatására sem nőtt az ipari termelés, ezért válsághelyzet alakult ki a kormánypárton belül. Indira Gandhi ekkor merész lépésre szánta el magát, 14 meghatározó indiai bankot államosított, ezzel tőkéhez jutott, és megszilárdította hatalmát. 1971-ben háborút nyert Pa­kisztán ellen, aminek következményeként független állam jött létre Banglades néven, a volt kelet-pa­kisztáni területen. 1974-ben a világ megdöbbenéssel fogadta, amikor bejelentette, hogy országa atomhatalom lett.

Politikája akkor már világszerte elismerté tette, kisugárzása, tehetsége éleslátása és kiváló stratégiai érzéke egyre népszerűbbé tette hazájában és külföldön. 1977-ben elveszítette a választásokat, de 1980-ban már ismét ő India miniszterelnöke, politikai tevékenységének vetettek véget az 1984-es merénylet golyói. Mivel utódjának kiszemelt fia, Szandzsaj Gandhi 1980 nyarán repülőgép-szerencsétlenségben életét veszítette, ezért idősebbik fia, Radzsiv, az Air India légitársaság volt pilótája, lett India új kormányfője.

A szikh vallás

A XVI. században alapított vallásnak ma közel 25 millió követője van, a hívők magukat szikheknek, vagyis tanítványoknak nevezik. Maga a szikh, mint egy istenben hitt vallás különleges helyet foglal el a vallástudományban. A szikhizmus a hindu és muszlim vallásháborúk környezetében fejlődött ki, bár nem kísérelte meg a két nagy vallás összeolvasztását, de mindkettőből vett át bizonyos elemeket. Központja az indiai Pandzsáb állam Amritszár nevű városa, ott található a szikh vallást megtestesítő Aranytemplom. A templom a vallási tevékenységek mellett otthont ad a szikh közösség által választott legfőbb irányító testületnek is. Amritszár, India északnyugati részén található, és itt építették fel 1574-ben az Aranytemplomot. Miután 1947-ben India felszabadult a brit gyarmati uralom alól, területén a hindu többségű India és a muszlim vallású Pa­kisztán jött létre, így Pandzsáb nyugati része pa­kisztáni, a keleti indiai fennhatóság alá került. A ­Pakisztánhoz került rész mintegy két és félmilliós szikh lakossága Indiába menekült át, majd onnan elűzte a Kelet-Pandzsábban élő muszlimokat. A tömeges lakosságcsere súlyos erőszakkal járt, és rengeteg áldozatot követelt. A pakisztáni határ közelében letelepedett szikhek nagyon termékeny mezőgazdaságot hoztak létre a térségben, ezzel egész India számára meghatározó élelmiszer-termelők lettek. Az elért sikerek láttán a szikhek egyre nagyobb politikai befolyást és autonómiát követeltek maguknak, ami kiváltotta a központi hatalom nemtetszését. A szeparatista hangok a 80-as évek elejére felerősödtek, Új-Delhit az is aggasztotta, hogy a pandzsábi szakadár törekvések nemzetközi szimpátiát is kiváltottak.

Az Aranytemplom ostroma

A konfliktus a helyi hinduk és szikhek között egyre inkább erőszakos megmozdulásba torkollott. Az események akkor gyorsultak fel, amikor az Aranytemplom elöljárói megtiltották a hindu kereskedőknek, hogy szikh vallás által tiltott cigarettát áruljanak a templom közelében. A központi hatalom támogatását élvező hindu kisebbség ennek nem volt hajlandó eleget tenni. Másnap viszont megbotránkozva látták, hogy két levágott tehénfej fogadta őket, ami számukra a legnagyobb szentségtörést jelentette. Az amúgy is pattanásig feszült helyzetet csak rontotta, hogy Jarnail Singh Khalsa Bhinranwale vallási vezető állt a szikh szeparatista mozgalom élére. Szellemi és vallási vezető lett, akiben követői a szikh Khomeini ajatollahot látták. Fegyveres konfliktus alakult ki, aminek következtében 17 ember életét veszítette, majd Bhindranwale mintegy 200 követőjével bevette magát az Aranytemplomba, bízva annak érinthetetlenségében. 1983-ban már több száz fegyveres szikh élt a templom környékén, amit valóságos erőddé változtattak. A helyi hatóságok nem mertek ellene fellépni, ami csak fokozta a szikhek elszántságát. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor 1983 őszén két buszt támadtak meg szikh szélsőségesek, majd a hindu utasokat hidegvérrel megölték. Indira Gandhi akkor adott parancsot az Aranytemplom elleni támadásra.

1984. június 5-én rohanta le az indiai hadsereg a szikhek legszentebb szentélyét, és három nap múlva az egész templomkomplexumot irányításuk alá vonták. Az indiai veszteség 83 halott és 248 sebesült volt, még a szikhek közel 600 embert veszítettek el, maga Bhindranwale Shahbeg Singh is meghalt az akcióban. A szikh–hindu kapcsolatok igazán azóta sem normalizálódtak, a helyzet Pandzsábban máig robbanásveszélyes.

Felhasznált irodalom

