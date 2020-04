Így sétálhatsz múzeumokban, otthonról

Vasárnapi vagy hétköznap esti túra egy-egy világhírű múzeumban? Netán a párizsi Musée d’Orsay-ben?

A viszonylagos bezártság, az esetlegesen több szabadidő miatt talán többeknek lesz igényük arra, hogy éljenek olyan lehetőségekkel, amelyekkel eddig nem, s fölfedezzenek különféle múzeumokat. Mivel a kiállítóterek is bezártak a járvány miatt, ezért előtérbe kerültek a virtuális túrák. Ezek révén online nézhetünk körül egy-egy múzeumban, gyűjteményben, illetve azok egy részében. Igaz, ez sosem nyújtja azt az érzést, mint ha ott állnánk az épület belsejében, s valóban körülvennének bennünket a műtárgyak, ám kedvcsinálónak egy későbbi valós túrához, illetve időtöltésre, művelődésre kiváló megoldás lehet.

Például, a Google Arts & Culture alkalmazása segítségével olyan múzeumok történetét ismerhetjük meg s nyerhetünk valamelyest betekintést tereikbe, mint a párizsi Musée d’Orsay, a washingtoni National Gallery of Art – de ha közelebbit és hazait szeretnénk, akkor a Szépművészeti Múzeumnak is van ajánlata. Ott van aztán a Magyar Múzeumok OnLine oldala és közösségi oldala, amelyen sok információ található arról, mit kínálnak a magyarországi múzeumok a kijárási korlátozás időszakára. Itt a Múzeum Trip felfedező túra révén kaphatunk teljesebb képet egy-egy helyszínről, az ott megvalósuló programról. A múzeumok játékkal is kecsegtetnek: a Szépművészeti – követve mások példáját – a „Legyél te is műalkotás!” játékban minden héten közzétesz négy műtárgyat, amelyről parafrázist lehet készíteni otthon. A fotón megörökített, legjobb „utánzatokat” az Instagram-oldalon és a múzeumi honlapon is megosztják, s még nyerni is lehet.

Forrás: feol.hu