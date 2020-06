Idővel minden kiderül

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlja Shari Lapena: A szomszéd pár című könyvét.

„Mindenki elítéli majd őket, a rendőrség és mindenki más is. Úgy kell nekik! Egyedül hagyni egy kisbabát! Ő is ezt gondolná, ha nem vele történik meg. Tudja jól, hogy az anyák milyen gyorsan ítélnek, és hogy milyen jó érzés mások felett pálcát törni.”

A házaspár életében megtörténik, amitől minden szülő retteg: gyermekük a saját ágyából az éjszaka közepén eltűnik. Anne és Marco a közvetlen szomszédságukban vesznek részt egy vacsorán, féléves gyermeküket, Corát egyedül hagyják otthon. A bébiszitter az utolsó pillanatban mondott nemet, de a szomszédaikat sem akarták megbántani, köztes megoldást találtak. Az esti etetés után félóránként jártak át megnézni, hogy rendben van-e minden gyermekük körül. Jó alvó baba lévén ez kivitelezhető ötletnek tűnt, és a bébiőrt is magukkal vitték. Éjjel fél 2 körül, mikor hazaindultak, a bejárati ajtó nyitva állt. Hamarosan jelentkeznek a gyermek elrablói, váltságdíjat követelve. Anne szülei nyújtanak anyagi segítséget. Ugyan a pénzt a megbeszélt helyen átadják, de Corát nem kapják vissza. A történet előrehaladtával egyre jobban megismerjük a családi kapcsolatokat, a családtagok egymáshoz való viszonyát, kétes ügyleteiket. Fény derül Anne szülés utáni depressziójára, Marco vállalkozásának anyagi gondjaira, a szomszédok mesterkedéseire. A nyomozást a tapasztalt Rasbach nyomozó vezeti, akinek éleslátását, figyelmét semmi nem kerülheti el.

„Tudja jól, hogy minden e pillanatokban dőlhet el. Úgy hiszi, az apja azért jött ki most ide, hogy visszaszerezze az ő kisbabáját, és visszahozza neki. Hirtelen rádöbben, hogy ha ő váratlanul betoppan, azzal mindent elronthat. Nem szabad, hogy meglássák.”

Fordulatos történetet olvasunk a könyvben, amelyet nem lehet letenni. Híres krimiírók, mint például Lee Child vagy Harlan Coben is elismerően szólt A szomszéd párról.