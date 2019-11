Idén tízéves a Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó

A jeles évforduló alkalmából hat kórust, csaknem kétszáz vendéget várnak november 9-én, szombaton 16 órától a mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomba.

Rendkívül különleges programra készülnek Mezőfalván. A templom felszentelésének évfordulójára létrehozott rendezvényre az elmúlt tíz év kórustalálkozóin részt vevő együtteseket hívott meg a házigazda Mezőfalvi Nőikar. A jubileumi esemény részleteiről a vendéglátók karnagyát, Balogh Tímeát kérdeztük.

– Az elsődleges koncepció szerint azokat a kórusokat hívtuk volna, akik a tíz év alatt elnyerték a találkozó vándordíját. Mivel közülük már néhányan feloszlottak, ezért az elmúlt egy évtizedben részt vevő kórusok meghívásánál maradtunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a meghívottak között van egy olyan társaság is, nevezetesen a Viadana Kamarakórus, amely szintén megszűnt, de az alkalomra újra összeállt. Tehát Kurucz Gergely egy nagy múltú és neves formációt fog újra vezényelni.

A zsűri elnökeként köszönthetjük a kórustalálkozó megálmodóját, Lakos Angélát, a Mezőfalvi Nőikar alapítóját, dr. Nemesné Tichy Ritát és a Vox Mirabilis Kamarakórus karnagyát, Zemlényi Katicát. A találkozó műsorában hallhatjuk még a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola alapfokú művészetoktatásában zenét tanuló diákjait is. A rendezvény legkiemelkedőbb kórusa pedig ezúttal is a vándordíjjal térhet haza – mondta a részletekről Balogh Tímea, a Mezőfalvi Nőikar vezetője.

Mezőfalván tehát igen jelentős évfordulójához érkezett a Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó. A fellépő együttesek névsora egyben garancia is, hogy kiváló, magas színvonalú zenei programban lehet részünk. A kórustalálkozó ingyenes, fővédnökei Bérczi Bernát zirci apát és Mezőfalva önkormányzata képviseletében Márok Csaba polgármester.