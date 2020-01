Hot Jazz Band és igazi zenei ünnep telt házzal

A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola és a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány jubileumi újévi koncertjére várták az érdeklődőket január 11-én késő délután a Bartók színházba. Az újévköszöntő hangversenyt már tizedik alkalommal rendezték meg, a szombat estit Gála 2020 címmel telt házzal. A koncerten a zeneiskola növendékei, tanárai és az iskola zenekarai léptek fel, majd a második részben a Hot Jazz Band koncertjét hallgathatta meg a közönség.

A gálaműsort az elmúlt évek koncertjeinek legszebb pillanatképeiből válogatott fotókiállítás megnyitója előzte meg. A rendezvényen a város önkormányzata nevében dr. Sürü Renáta jegyző mondott köszöntőt. Kiemelte, hogy a Szonáta Alapítvány és a Sándor Frigyes Zeneiskola hagyományteremtő kezdeményezésének, köszönhetően már tizedik alkalommal tíz csodálatos estét betöltő élménynek lehetnek részesei a dunaújvárosiak. Az ünnepi szavak befejezéseként határtalanul nagyon jó szórakozást és vidám 2020.évet kívánt a jegyző. Majd Moravecz Attila a Szonáta Alapítvány elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében visszatekintett az elmúlt évek gáláira, rendezvényekre.

A koncert nyitó száma Bartus Bence szerzeménye volt. A különleges formációban a szerzőn kívül Sütő Balázs és Müller Tamás muzsikált. Majd a folytatásban Tágincevá Irén és Antal Anna négykezest játszottak zongorán, közreműködésükkel a Diótörőből hallhatott részleteket a publikum. Majd a műsorban a fafúvós kvartett briliáns előadását élvezhette a közönség. Ezt követően tizennégy harmonikás nyűgözte le a színház közönségét Juhos Melinda vezényletével. A szerb népzene muzsika a harmonika-zenekar előadásában zajos sikert aratott. A színpadon a vonósok váltották a harmonikát. Pomposné Zenela Erzsébet vezényelte a zenekart és a közönség tapsát is. A tanárnő igazi show-t csinált, óriási sikert arattak a színpadon. A fúvósok Balogh Zoltán András vezényletével fújtak három szerzeményt is, különlegesen szép élményt nyújtva a hallgatóságnak, még egy Abba-nóta átiratát is eljátszották. A szünet után lépett színpadra a Hot Jazz Band, a muzsikusokat már az első hang előtt is ünnepelte a közönség, ez csak tovább fokozódott a koncert során, mert a közönség el se akarta engedni a zenekart.