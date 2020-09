Három színház együtt hozza össze majd a pénz komédiáját

Gábor Andor: Dollárpapa című zenés darabjának a próbái kezdődtek meg a Bartók kamaraszínházban az elmúlt héten.

Gábor Andor pénzről, panamáról, szerelemről szóló, fergeteges komédiája valamivel több mint száz évvel ezelőtt született, de ma éppen olyan üde, friss és elevenbe vágó, mint annak idején, 1917-ben volt. Koltay János, a szentmártoni gimnáziumi tanár és családja teljesen eladósodott. Körbetartoznak a fűszeresnek, a suszternak, a szövetkezeti banknak, még a cselédlánynak is. Igyekeznek azonban mindenkit meg­győzni, nem lesz gond, hamarosan hazatér az egykor Kanadába kivándorolt nagybácsi, Hoffmann Tamás, aki dúsgazdag lett odakint, gyárai, földjei, ültetvényei, nagyvállalatai vannak, és ő elrendezi a család adósságait. Sőt, a kisvárost felvirágoztatja. De hamar kiderül: a „dollárpapa” szegény, mint a templom egere. Az összes vagyona néhány dollár. Az eladósodott család mégis tovább erősíti a „milliomos legendáját”, hogy ezzel megnyugtassák a hitelezőiket.

A történetből egykor készült egy fekete-fehér filmvígjáték, a főszerepben Darvas Ivánnal, Rajz Jánossal, Ráday Imrével. Színházunknak a Dollárpapa címszerepére Papp János színművészt sikerült megnyernie.

Az előadás rendezője, Őze Áron így fogalmazott az előadással kapcsolatban: A pénz komédiája mindig aktuális, nagyon sok esetben erről szól minden. Az előadás egy hármas koprodukcióban készül, ami viszonylag ritka, a Bartók Kamaraszínház, az egri Gárdonyi Géza Színház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház közös produkciója. Elkészítjük október 9-re, tartunk egy bemutatót, és utána 16-án már Salgótarjánban játsszuk. Vegyes a csapat is, és mindig nagyon izgalmas, ha különböző társulatok tagjai találkoznak és együtt dolgoznak. Adott egy remek zenés darab, tehát kuplék, sanzonok hangzanak el a megfelelő pontjain az előadásnak, és adott egy remek csapat. Papp János, aki szinte hazajár már Dunaújvárosba, nagy örömmel vállalta el a címszerepet. Ez a városnak is nagyon jó hír, és büszkeség, elismerés a színháznak és az itt folyó munkának is. Őt ismerik és szeretik itt, saját sorozata is van. Egy kicsit dagad a mellem akkor, amikor azok, akik nálunk már megfordultak, felhívnak és elmondják, hogy nagyon szívesen dolgoznak itt bármikor, mert nagyon jól érzik magukat a városban is, illetve a színházban is. Egyébként a koprodukciónak nagyon nagy értelmét látom. Egyrészt a színházak közötti kapcsolatoknak, másrészt, hogy segítsük egymást, rakjuk össze, amink van, hiszen nem zavarjuk egymás köreit, viszont értékeket tudunk egymáshoz vinni, megmutatni.

– Miért éppen ez a két színház a partner?

– Ez úgy van, hogy körbekérdezősködünk. Ismerjük egymást, rendszeres felületek vannak, ahol tudunk találkozni, akár a Vidéki Színházak Egyesületén belül, és most a pandémiás helyzet miatt nagyon sokszor találkoztunk online is mi, színházi vezetők. A salgótarjániakkal amúgy is régi a kapcsolatunk. Egymással megosztjuk az évadterveket, és akkor jön egy ilyen, hogy „ez minket is érdekel!”, és elhatározzuk, hogy összerakjuk együtt. Ez olyan, mint egy kapcsolat, amiből születik egy gyerek. Ezt a gyereket igyekszünk most világra hozni.

– Ismeri azokat a színészeket?

– Azért kis ország ez, kis szakmával, ismerjük egymást természetesen. De nyilván a koprodukciós partner vezetőivel egyeztetjük ezt. Kölcsönösen elolvassuk a darabot, és utána születik egy olyan szereposztás, amire aztán minden vezető bólint. Ez esetben ez Albert Péter, Farkas Zoltán, Házi Anita, Jakab Csaba, Jókai Ági, Kiss Attila, Kovács Vanda, Ozsgyáni Mihály, Papp János, Polgár Lilla, Sipos Áron, Sipos Imre és Szemán Béla. A zenében zongoristaként közreműködik Tótin Katalin, aki a korrepetitor is egyben, a látványtervező Kovács Yvette Alida, aki utaztatható díszletet tervezett, a koreográfus pedig Németh Eszter lesz az előadásban, ami reméljük magas előadásszámot ér majd meg szerte az országban.

Az olvasópróbán Simon Lajos, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház igazgatója is szólt a társulathoz: Bár ez az első közös munkánk a Bartókkal, de nem először találkoztunk, nagy örömünkre szolgál, hogy folyamatos, élő a kapcsolat a két társulat között. Most érett meg arra, hogy közösen vigyünk színre egy előadást. Azt hiszem, hogy a választás nagyon jó, hiszen mind a Bartók, mind a Zenthe Ferenc Színház közönsége az ilyen típusú előadásokat nagyon kedveli. Bízunk benne, hogy ennek majd országos utóélete is lesz, hiszen mi nagyon sokat járjuk az országot. Reméljük, hogy ez egy olyan közös produkció lesz, amivel szép számokat tudunk elérni. Azt kívánom magunknak, hogy egy nagyon sikeres próbafolyamat után, kicselezve a Covid–19-et, érjünk el oda, hogy akár Dunaújvárosban, akár Salgótarjánban egy nagy sikerű darabot tudjunk színre vinni.