Három párt esketnek meg az idei Rockmaratonon

Csak egyetlen évre – a jubileumi 25-re – tervezték a Rock­maraton vendégeskedését Dunaújvárosban. Idén mégis már az 5. alkalommal foglalja el a fekete sereg a Szalki-szigetet. Tegnap sajtóbejárást tartott Cserna Gábor polgármester és Varga Zoltán, a fesztivál főszervezője.

Az idei a 29. Rock­maraton fesztivál és ebből 5. alkalommal rendezik meg városunkban, tehát egyfajta kis jubileum az idei rendezvény, kezdte tájékoztatóját Cserna Gábor polgármester. Megköszönte Varga Zoltán főszervezőnek, hogy ismét városunkat választották helyszínül. Mint mondta, a kezdeti félelmeket megcáfolva, a fesztivál közönsége bebizonyította, hogy – a hasonló rendezvényekkel ellentétben – tud békésen szórakozni. Mint mondta, a város idén is támogatja a hétfőn kezdődő rendezvényt hétmillió forinttal, és jövőre is visszavárják a fesztivált a jól bevált helyszínre.

Varga Zoltán főszervező elmondta, hogy eredetileg csak egyetlen alkalomra tervezték idehozni a fesztivált, és a vége egy win-win szituáció lett, vagyis a szervezők, a fesztiválozók és a város is nyert vele. Találtak egy olyan helyszínt, amiről mindig is álmodtak, és azért jönnek vissza évről évre, mert szeretik e helyet. Mint mondta, szándéknyilatkozatot írnak majd alá a városvezetéssel, hogy jövőre, a harmincadik rockmaratont is a városban rendezzék meg. Már szervezik is a jövő évi rendezvényt, négy külföldi zenekart le is kötött a 2020-as fesztiválra. Varga Zoltán megerősítette, figyelembe veszik a horgászokat, a helyi fürdőzőket, nem kerítik le sem a strandot, sem a Nagy-Duna oldalát, odafigyelnek a hangosításra, hogy a városlakók nyugalmát ne zavarják. Jó kapcsolatot ápolnak a rendvédelmi szervekkel, velük is mindenről egyeztetnek majd. Betartják a szabályokat, és erre kérik a fesztivál közönségét is. Arra kérik a fesztiválozókat, ne autóval menjenek le a szigetre, használják a tömegközlekedést. Ha megtelnek a parkolók, lezárják a levezető utat. Sok helyi vállalkozással dolgoznak együttműködésben, még a pirotechnikát is dunaújvárosi cégtől rendelik, hogy valamit visszaadjanak a városnak a fogadtatásért. Mint mondta, egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés a fesztivál iránt, idén már a 20 százalékot közelíti a külföldről érkező vendégek száma. Újdonság, hogy idén három hivatalos esküvőt is tartanak majd a fesztivál ideje alatt, ezeken anyakönyvvezető esketi a párokat.