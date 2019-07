Három különleges produkcióval zár a Liget

Amint az előző években megszokhattuk, az idei nyári szezonban is minőségi produkciók, koncertek sorát szállította értő közönségének a Petőfi Művészeti Liget kiváló programsorozata, amely ezen a héten három izgalmasnak ígérkező fellépővel búcsúzik.

Lássuk hát: szerdán este 20 órától már visszatérő vendégként köszönthetjük az ET Project névre hallgató formációt, amely 2015-ben már muzsikált a Liget közönségének. A Koós-Hutás Áron trombitás vezette csapat tagjai: Kovács Réka – ének, Szebényi Dániel – billentyűk, Zana Zoltán – szaxofon, Fonay Tibor – basszusgitár, Mc Zeek – mc, Oláh Gábor – dob. Kedvcsinálóként érdemes megjegyezni: az együttes igazi különlegességét az egyedülálló elektronikus, kozmikus hangszínek játékos és ötletes vegyítése garantálja.

A szombati esti kínálatban ezúttal is egy minőségi jazz- ajánlat szerepel. Hajdu Klára a hazai jazzélet kiemelkedő énekes-dalszerzője, tanára. Énekelt már egyebek között New Yorkban, Ottawában, Torontóban, Oslóban, Párizsban, Londonban, Glasgow-ban is. Saját néven futó formációját kereken tíz éve alapította. A csapat életében az idei esztendő komoly változást hozott, hiszen 2019-ben a kiváló Cseke Gábor lett a zenekar zongoristája. A saját szerzemények mellett kortárs darabok, örökzöldek és népdalátdolgozások is szerepet kapnak majd műsorukban. Kezdés 20 órakor a Művész teraszán.

Az idei Liget záródarabja pedig előre borítékolhatóan közönségsiker lesz, hiszen egy igazi slágervarázzsal – musicalshow-val csábítják a szabadtéri színpad elé a becses nagyérdeműt vasárnap 20 órai kezdettel.

A fő szerepekben, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza idei egyik sikerdarabjának, a Twist Olivérnek két kiváló művészét, Kecskés Tímeát és Siménfalvy Ágotát hallhatja majd a közönség.

A közel kétórásra tervezett produkció során pedig híresebb musicalek részletei, a Mary Poppinstól a Jeckyll és Hyde-on át, a többi között a Valahol Európában, az Anna Karenina, a Rómeó és Júlia valamint a Neoton népszerű slágereiig.