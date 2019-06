Harcolni az énjeinkkel

Van pár film, amit mindenki látott már, akinek van vagy volt valaha televíziója, vagy járt már moziban.

Ezek közül kerül ki a kultuszfilmek jelentős része, amik évtizedek alatt sem tudnak elkopni és üzenetük is legalább olyan kortalan, mint filmértékük. Ilyen a Harcosok klubja is.

Éveken át hajtogatták az ismerőseim, hogy ez akkora film, hogy látnom kell, de sokáig nem szántam rá magam, mert amit ennyien és ennyire szeretnek, az már gyanús. Kár volt eddig halogatni. Ezt nem azért szeretik sokan, mert túl könnyen fogyasztható, hanem mert mindenkire igaz egy kicsit, a főhős ugyanis lehetnék én, vagy a szomszédom, vagy a kollégáim is, igazából bárki. Edward Norton alakítja a nar­rátort (név nélkül). Ő súlyos insomniában szenved, azaz képtelen aludni, élete nem túl eseménygazdag, örömökben meg pláne nem bővelkedik, a látszólagos harmóniát pedig azzal próbálja megteremteni maga körül, hogy tökéletesen harmonizáló otthont teremt. Az élet egy Ikea-katalógusban nem könnyíti meg a dolgát, de egy új hobbi igen: különböző klubokba kezd járni, a tematikus csoportbeszélgetéseken pedig felszabadul. A különböző tragikus betegségeken átesett emberek között megnyílik, sír, kvázi feloldozást nyer, és így aludni is tud, amíg meg nem érkezik életének új megkeserítője, Marla (Helena Bonham Carter), aki szintén öngyógyító céllal járja ezeket az üléseket.

Később egy utazás során pedig újabb ambivalens ismerősre tesz szert, Tyler Durden (Brad Pitt) flegma, lekezelő, „egyszer élünk” stílusával összezavarja és újragyúrja főhősünk karakterét. Megalapítják a harcosok klubját, ahol egyre nagyobb közönség gyűlik össze, egyre sűrűbb a program és egyre több a pénz. Ilyenkor a néző már jogosan várhatja, hogy valami turpisság lesz és valóban kapunk egy jó kis csattanót, de azt nem szeretném lelőni.

A film üzenete borzasztóan erős, 1999-ben jelent meg, és ennek megfelelően egy jó nagy fityiszt mutat az akkor kibontakozó fogyasztói társadalom jelenségére. A szállóigévé vált mondatok egyszerűek és magvasak, sokan idézgetünk belőle a mai napig, és nem is tudjuk, hogy a rövid kis bölcseletek honnan származnak valójában. Hiába érezzük sokszor szürreálisnak az eseményeket, a gondolatiságuk örök érvényű. Lehet sokat és jókat mondani anélkül is, hogy szorosan kapaszkodunk a realitás talajába.