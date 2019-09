Hanks-szel a világ körül

Lassan elérünk az emberiség végének vallásilag is megjövendölt állomásáig, amikor megjelenik az antikrisztus, a világ jó rész pedig eltűnik. Ez a gondolat nagyon jó alapvetés lehetett volna az Inferno alkotói számára, ugyanis a Da Vinci-kód és az Angyalok és Démonok kistesója, az Inferno, valami ilyesmit talált ki magának fő konfliktusalapnak. Egészen pontosan azt, hogy valaki kitenyésztett egy halálos vírust, ami az elkorcsosult emberiség felét egészen biztosan elpusztítja, így a túlélőkkel lehetőségünk nyílna egy szebb életet kialakítani ebben a megbokrosodott világban. Aztán Tom Hanks inkább más irányba szaladt el.

A film főhőse, Robert Langdon nagy bajba kerül. Egy firenzei kórházban ébred, súlyos fejsérüléssel vitték be, és gőze sincs arról, hogy mi történt vele. Szerencsére ott van vele a pont véletlenül ügyeletes orvos, dr. Sienna Brooks, aki jól megvigasztalja, hogy majd elmúlik az amnézia, amúgy meg köszöni, hogy ismerheti, mert ismeri. Rögtön Langdon életére is törnek ott helyben a kórházban, nevezetesen valaki le akarja őt lőni, de a doki kihúzza a csávából.

És ezzel elkezdődik a „fussunk jobbra és balra Tom Hankssel és Felicity Jonessal” című ámokfutás. Ahhoz, hogy mindenki megoldja a világ, illetve saját baját, egy sor történelmi helyszínen kell átrohanni a párosnak, ahol kellő mennyiségű üldöző ered a nyomukba, ugyanakkor szerencsére minden múzeum, katedrális vagy kolostor rejteget legalább egy titkos járatot, amit a Haward professzora nyilván ismer. A film nagyon ügyesen dolgozik, hiszen választ egy közkedvelt könyvet, amit adaptál, mert tele van lehetőségekkel.

A világ művészettörténetileg-kulturáisan-irodalmilag legjelentősebb helyszínei közül mazsolázik, így a látvány rész kipipálható. Fog egy zseniális színészt és egy szépséges színésznőt, ezzel pedig jól palástolja, hogy karakterei nincsenek kidolgozva teljesen. Bőkezűen játszik az akció- és krimielemekkel is, így tovább bővül az érdeklődő nézők halmaza, végül pedig funkcionál kétórás művtöri korrepetálás gyanánt is, ami nem gáz, Dantét már amúgy is rég tanultunk. Könnyed esti film szép látványvilággal, jó színészekkel és némi csavarral, és simán lehet, hogy megnézése után elkezdjük tervezni a firenzei utazásunkat.