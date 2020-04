Hajrá csajok, avagy ilyen az, amikor 50 elszánt nő története találkozik egy könyvben

Egyszer azt hallottam, hogy az az egyik nagy bajuk a mai fiataloknak, hogy nincsenek példaképeik. Természetesen vannak hírességek, celebek, akiket lehet utánozni, de igazi, akiket érdemes is maguk elé állítani etalonnak, csak kevés van. Fodor Marcsi – Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő című könyve felsorakoztat rögtön 50 magyar nőt, akik mind-mind példaképek lehetnek.

Azt tudták, hogy ki volt az első magyar női tudósító? Azt, hogy ki volt az első régésznő, vagy az első mérnöknő? Ha nem, akkor sincs semmi gond. Ám bevallom, ahogy haladtam előre a fejezetekben, egyre több olyan történelmi alakkal találkoztam, akiknek a nevét eddig sajnos még csak nem is hallottam. Természetesen több név is ismerősen csengett, mégis bőven akadt pótolnivaló.

Már a könyv előszava is magával ragadó, hiszen a következő sorokkal indítja útnak az olvasót erre a nagyszerű kalandra: „Utcákat, tereket, bolygókat, krátereket neveztek el róluk, de a tankönyvek meg sem említik őket. A nők – néhány uralkodót, istennőt, egy-egy írót vagy költőt leszámítva – legfeljebb feleségként, múzsaként vagy bűnbakként bukkannak csak fel az oldalakon. Pedig a férfiak mellett csodálatos lányok és asszonyok formálták a világképünket, alakították világunkat.”

A hölgyek időrendben követik egymást a műben, egészen Sarolttól, István királyunk anyjától indulva napjaink inspiráló személyiségeiig, egészen Wynne-Hughes Veronika történetéig, aki hajóstoppos világutazó. Ez a könyv magával ragadó ismeretterjesztés irányába kalauzolja az olvasót. A rövid bekezdésekre tagolt fejezetek látványosan megfestik az adott szereplő portréját, kiegészítve a lényeges háttérinformációkkal. Észrevétlenül pörögnek az oldalak, a szöveget kiegészítő színes illusztrációk dinamikussá teszik az olvasottakat, nehéz megállni, hogy ne kezdjünk hozzá azonnal az olvasáshoz. A kiválasztott életpályák túlmutatnak saját területükön. Közös metszéspontjuk az elszántság. Inspirálóak ezek a sorsok, a belső tüzet, a küzdőszellemet felélesztő kalandok, amikért érdemes harcolni, kutatni, kitartani, megvalósítani. Nélkülözhetetlen üzenetet közvetítenek. Inkább antológia, mint mesekönyv, jó csak úgy lapozgatni és olvasgatni a híres személyekről szóló különleges bejegyzéseket. Az ismertetésekben minden szereplő kapott egy rövid életrajzi összefoglalót, emellett, ha volt aktuális kortárs vonatkozása tettének, az is helyet kapott.

Ahogy haladtam az oldalakkal, a könyv feminista érzelmeket ébresztett bennem, persze a legjobb értelemben. Az üzenet egyértelmű és erős, a kislányok, lányok, akik olvasni fogják, merítsenek erőt, kitartást, ötleteket a merész elődeiktől, és valósítsák meg az álmaikat. Akkor is, ha ez éppen most lehetetlennek tűnik. Mostanában minden a girlpower-ről szól, annak minden vadhajtásával egyetemben, ezért nagyon érdekes volt végigkövetni a könyvben, hogyan vívták ki a nők a jogot ahhoz, hogy úgy éljék az életüket, ahogyan akarják, ne kössék őket a társadalmi bilincsek. Meglepő volt szembesülni azzal, hogy milyen gyorsan hozzák be a nők a sok évszázados lemaradásukat, hiszen nem is olyan régen még a nemesi születésű lányoknál sem tartották fontosnak a komolyabb iskolázottságot, miközben például az én generációmnak már rég természetes, hogy egyetemre jár, nyelveket tanul.

Egy nagyon izgalmas és igazán inspiráló könyvvel volt dolgom, amit egészen biztosan előveszek még, főleg ha egy kis bátorításra lesz szükségem.