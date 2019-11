Gyönyörű köntösben született újra a klasszikus

A nagy filmesek manapság már sokszor úgy gondolják, hogy nem új történeteket kell kitalálni a felnövekvő generáció számára, hanem régi klasszikusokat kell leporolni.

Talán ez lehet az oka annak, hogy már annyi Disney-rajzfilmet visznek manapság a vászonra, hogy szinte semmi nem marad érintetlenül a huszadik század közepe-vége tájékán született alkotások közül. Ezzel azonban lehet nagyon mellényúlni és nagyot kaszálni is, a mai választottunk például pont egy olyan darab, ami még a rajzolt verzión nevelkedett felnőtteknek is könnyeket csal a szemébe.

Az Oroszlánkirály a Disney első olyan alkotása volt, ami nem egy már létező mű- vagy népmesét dolgozott fel, hanem létrehozott egy saját mesét, amivel beírta magát a rajzfilmtörténelembe. Botorság lett volna elrontani egy ilyen örökzöld remake-jét, de aggodalomra semmi ok. Gyönyörű mozi született.

A történetbe nagyon nem nyúltak bele, tehát ami a sztorit illeti, elmaradt a vérfrissítés, tehát akár azt is gondolhatnánk, hogy így aztán teljesen felesleges volt bolygatni a múltat. Ám ha a mai gyerekek fejével gondolkodunk, akkor mégsem így van, hiszen amíg az 1994-es változatban eléggé gyerekcipőben járt a CGI, ha egyáltalán említésre méltó a több mint húsz évvel ezelőtti technológia, addig 2019-ben olyan élethű műremekek születnek ezzel a módszerrel, hogy szó szerint a megszólalásig hasonlítanak a megformálni kívánt lényekre. Jelen esetben Szimba, Nala, Rafiki, Timon, Pumba, Zazu és a többiek mind külsejükben, mind mozgásukban olyan hitelességgel adják vissza az oroszlánok, páviánok, rókamanguszták, varacskos disznók vagy épp szarvcsőrű madarak mivoltát, hogy ha nem tudnánk, hogy az Oroszlánkirály 2019 megy, azt is hihetnénk, hogy a sivatagi show képei peregnek előttünk.

Aki nem ismerné valamiért az eredetit, azoknak legyen elég annyi, hogy összeesküvés miatt meghal egy jóságos király, akinek a manipulált kölyke elszakad a családtól és a birodalomtól, új barátokat szerez, felnőve pedig a majdani szerelme talál rá, hogy visszarángassa őt a trónra, és hogy közös erővel megszüntessék a kialakult káoszt. Ehhez ugyebár nem nyúltak, ahogy a slágerré vált betétdalokhoz sem, de még azok felcsendülése is követi az eredetit. Szép lett, jó lett, és be fogja lopni magát a legújabb generáció szívébe is.