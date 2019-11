Golden Globe-ot értek a királyi család epizódjai

Ha van olyan királyi család a világban, amelynek az élete a Föld bármely pontján milliókat foglalkoztat szinte napi szinten, az a brit királyi família.

Ha azonban kivesszük az információhalmazunkból Diana hercegnő mindenki által ismert tragikus történetét, a 30 sort, amit az angol középfokú nyelvvizsgán kell eldalolni róluk, illetve az olyan szintű bulvárt, hogy ki van-e épp borulva az angol társadalom Meghan Markle-re vagy nem, valójában vajmi kevés információnk marad a méltóságos családról. Ezt az űrt kiválóan tölti be a Netflix Golden Globe- díjas sorozata, a Korona.

A stream csatorna eddigi talán legdrágább produkciója 2016 óta működik, mint izgalmas és drámai történelemóra a kosztümes filmek rajongói számára. A brit királyi család történetét 1947-től követhetjük nyomon az első évadban, onnantól, hogy II. Erzsébet még csak hercegnő, igaz, csak két epizód erejéig. Még rögtön az elején meghal édesapja, VI. György, és két lánya közül az idősebb, II. Erzsébet fejére kerül a korona. Ekkor ő már férjezett asszony és két gyermekük van. Egyszerre szeretne jó uralkodó, gondoskodó édesanya, szerető hitves és büszke nő lenni, miközben küzd az előtte álló végtelen sok feladattal, a gyásszal és valamilyen szinten az akkori elnökkel, Winston Churchillel is.

Noha a sorozat középpontjában II. Erzsébet áll, valamennyi kékvérű szereplőről tisztább, árnyaltabb képet kaphatunk, legyen szó akár a manapság nem túl sokat emlegetett Fülöp hercegről, Erzsébet húgáról, az egyébként sokkal karakteresebb (így megosztóbb) személyiségű Margitról vagy a királynő nagybátyjáról, VIII. Eduárdról.

A Korona a legnagyobb részben a történelmi hűségre alapoz, de mivel nem egy dokumentumfilm-sorozatról van szó, helyenként változtatások, túlzások és plusz színezetek is találhatók benne, ezek azonban a valóság relációjában egyáltalánt nem zavaró eltérések. Olyannyira nem, hogy nem hivatalos információk szerint maga II. Erzsébet királyné is élvezettel nézte végig az első két évadot, leszámítva egyetlen epizódot.

Nem csoda, hogy baromi sok pénzbe került a Korona a Netflixnek, merték is volna zsebpénzből összehozni a világ leghíresebb királyi családjának képernyős verzióját. A színészi gárda gondosan összeválogatott, a karakterek kibontakoztatása profi, a látvány, a kosztümök lenyűgözőek. Rászolgált az IMDB 8,7-jére.