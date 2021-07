Gastroblues Fesztivál lesz Pakson, újra nézőkkel

Klubkoncertek, templomi előadások, főzőverseny és borbarát-találkozó is a programban

A klubkoncertekkel már hétfőn, június 28-án elrajtolt a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál Pakson, de a java csak most kezdődik.

A paksi fesztivál is nehéz időszakot élt át az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány miatt, de a Dunaújvároshoz ezer szállal kötődő főszervező, fesztiváltulajdonos, Gárdai György sohasem adta föl.

Ennek is köszönhető, hogy a héten megrendezik a dunaújvárosiak egyik kedvenc nyári fesztiválját, a sorrendben már 29. Gastroblues Fesztivált, amelyen nézők is lehetnek, igaz, védettségi igazolvánnyal.

De nézzük, milyen program vár ránk!

Az ASE Sport Étteremben csütörtök a Bluestone kezd 18 órakor. Pénteken éjféltől a Zongorista Találkozó és a Jazztelent hallhatjuk, láthatjuk. Szombaton ismét éjféli a kezdés, ekkor a Pál Balázs Jenő & Sexit, valamint a Depp Purple Cover Band, a Cry Free lép fel. Vasárnap (18 óra) Sonny and His Wild Cows valamint az Ed Phillips and the Memphis Patrol fejezi be a klubkoncerteket.

Az ESZI csarnokban pénteken 15.30 órakor lesz a kapunyitás, az első fellépő a Big Mouflon, a programot a Hamburg Blues Band zárja, amellyel fellépett volna a Colosseum legendája, Chris Farlowe is, de betegsége miatt nem tud eljönni Paksra ugyanúgy, mint a hazai blues és dzsessz egyik ikonja, Török Ádám sem, aki az elmúlt napokat kórházban töltötte, de már jobban van.

Szombaton – kapunyitás: 15.30 – többek között Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, az amerikai kiválóság, Robben Ford & Bill Evans – Miles, blues and beyond és a brit–norvég Krissy Matthews zenekara szórakoztatja a nagyérdeműt. Robben Fordról tudni kell, hogy napjaink egyik legjelentősebb bluesgitárosa, és ötször jelölték Grammy-díjra.

Az idén sem maradnak el az akusztikus templomi koncertek, amelyek 10 órakor a Muzsikás zenekar előadásával kezdődnek.

A vasárnap az ESZI Parké: a program délelőtt 10.30-kor kezdődik, és a nap során láthatjuk az erdélyi TransylManiát, a Tűzkereket és zárásnak 18.30 órás kezdettel egy Bikini nagy koncertnek lehetünk a tanúi. Természetesen lesz főzőverseny (a kategóriák: borral készült étel, borkorcsolya, halászlé, egyéb ételek), és borbarát-találkozó is.