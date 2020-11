Fridvalszki Márk és Tarr Hajnalka kiállítása a Kortársban

A Kortárs Művészeti Intézet december 6-án két megnyitóval is kedveskedik a kultúra iránt fogékony közönségnek.

A Future Perfect

A Future Perfect – Befejezett jövő átfogó igénnyel és friss munkákkal kiegészítve mutatja be Fridvalszki Márk elmúlt években készített, utópikus korszakokat feltáró archeo-futurológiai alkotásait.

Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.)

Megtekinthető: 2020. november 6. – december 19.

Kurátor: Zemlényi-Kovács Barnabás

Megnyitó: 2020. 11. 6., péntek, 18:30

Megnyitja: Zemlényi-Kovács Barnabás (kritikus, művészeti író)

A kiállításon először láthatóak együtt a hatvannyolcas és a nyolcvankilences évek jövő-romjaira fókuszáló művek, mintegy kijelölve a brit kultúrakutató, Mark Fisher által populáris modernizmusnak nevezett korszak kezdő- és végpontját. Fisher szerint a jóléti államok stabil társadalmi-gazdasági alapokra épülő, virágzó ellenkultúráiban „a modernitás elitista projektjét a tömegek visszamenőlegesen is birtokba vették”, demokratizálva és átélhetővé téve annak jövőorientált, kísérleti és innovatív szellemiségét. A kollektív képzelet korrodálásának neoliberális programja azonban Franco ’Bifo’ Berardi sokat idézett kifejezésével „a jövő lassú eltűnéséhez” vezetett, a modernség popularitása, illetve a pop modernizálása pedig ma éppoly távolinak és utópisztikusnak tűnik, mint a hatvanas évek előtt. Fridvalszki kiállítása a feje tetejére állítja azt a klasszikus kérdést, hogy mit jelenthetnek nekünk ’68 és ’89 ellenkultúrái, az experimentális könnyűzene öröksége a jazztől a jungle-ig, az absztrakció társadalomformáló ambíciói vagy az avantgárd imaginációs-intellektuális imperatívuszai. A valódi kérdés az, hogy mit gondolnának a hatvannyolcasok és a nyolcvankilencesek, az avantgárd művészek és radikális gondolkodók rólunk, a mi „jövő utáni”, retro-ciklusokba zárt, kilátások nélküli korszakunkról.

In Vitro „H”

Tarr Hajnalka In Vitro „H” című sorozata először szerepel kiállításon, így e dunaújvárosi bemutató minden bizonnyal a szakma és a nagyközönség számára is izgalmas élményt kínál.

Megnyitó: 2020.11.06., péntek, 18 óra

Megnyitja: Mélyi József művészettörténész

Kurátor: Deák Nóra

Megtekinthető: 2020.11.06. – 2020.12.19.

Tarr Hajnalka (1977) eddigi oeuvre-je következetesen és koherensen a körülette lévő világ rendszerelvű megfigyeléséről, feldolgozásáról tanúskodik. Rajzaival, időnként monumentálissá váló installációival, objektjeivel, lírai fotóalapú munkáival és a dunaújvárosi kiállításon bemutatott mozaikképeivel is a valóságot, illetve a hozzákapcsolódó viszonyát kutatja, rendszerekben, struktúrákban gondolkodva, sorozatokat létrehozva, melyek egymásra épülve bontják ki az alkotó túlélési stratégiáját. Művészi praxisára saját hiperszenzibilitásának analitikus elemzése jellemző a kezdetektől, amely az érzékeny, mindent befogadni akaró nő biztonság utáni vágyából fakad. Megismerni valamit Tarr Hajnalka szerint „minimum csökkenti, vagy akár el is távolítja a félelmet. A megismerés megengedi, hogy elengedjem az ismeretlenségi faktorból eredő félelmet, majd ezt követően elengedjem azt is, amit tudok arról a dologról,… ready made-ként kezeljem őket.”

A Kortárs Művészeti Intézet- Dunaújváros kiállításán bemutatott, új sorozat, az In Vitro „H” üvegmozaikokból álló táblaképek sora. A művész üveglapokra ragaszt giclée printet, majd ezeket a táblákat vágja 3×3 centiméteres darabokra, melyekből új „énhalmazt” épít. A mozaikokon fotók, grafikák, a magyar értelmező szótár lapjai, szőtt Braille-írással írt papírlapok részletei láthatóak. A cím arra a kísérleti technikára utal, amikor a vizsgálati folyamat nem az élő szervezetben, hanem azon kívül, ellenőrzött körülmények között zajlik le, ellentétben az „in vivo” eljárással. Úgy foglalkoznak ezek a kísérletek az organizmusok bizonyos részeire kifejtett változó hatásokkal, mint ahogy Tarr Hajnalka művei (tárgylemezei) mutatják nekünk, hogy vizsgálja a művész kívülről saját, hullámokban érkező reakcióit a különböző külső és belső hatásokra.

„Az üveg alatti jelenség egyfajta molekuláris performansz, valami, amit nem tudok fizikailag bemutatni, de valós történés, melyet így üveg alatt, a képek felsokasításával és újrarendezésével mutatok meg. Mind a test, mind a benne élő ember állandóan rezonál az őt ért hatásokra, belső és külső folyamatokra, a valósággal való konfrontációnak köszönhetően, így a statikus portré nem felel meg a valóságnak. Egyszerre adott egy identitás, ami leginkább egy halmaz, és adott ennek az identitásnak az állandó átalakulása, kimozdulása, összekavarodása a hozzá elérő (vele kölcsönhatásba kerülő) dolgokkal. Ez a rezonancia –mondhatjuk, érzékenység – új és új pillanatnyi konstrukciókat szül, mint „személy”, amelyeket vizuálisan nehéz megragadni.

Leginkább atomok összességének, hologram -képnek, -lénynek érzem magam, amin keresztülsöpör minden inger, és feldúl, hogy aztán leülepedve egyfajta bontott, vegyes képként térjen pillanatnyi nyugovóra.” (Tarr Hajnalka)

A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap, Jaksity György és Csósza Péter támogatta.

A művész külön köszönetet mond Gerendai Károlynak, Szauer Péternek, Szelényi Zsuzsának és Karvalits Ferencnek.