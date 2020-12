Fortuna kereke gördül

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Horgos Marianna ajánlja Gablé, Rebecca: Fortuna mosolya című könyvét.

„Negyvenéves koromra kapom meg végre azt, ami jár nekem. Talán túlságosan sokáig vártam erre, ezért nem tudok már örülni.”

A középkori Angliában járunk 1360-ban. A Rózsák háborújának idején, amikor a Lancester- és a Plantagenet-­család viszálykodása, hatalomért folytatott ádáz harca majdnem romlásba döntötte az országot.

Az új birtokos fiával gyorsan összetűzésbe keveredik

A főszereplő a 12 éves Robin, aki Waringham grófjának fia. Kolostoriskolában tanul, itt értesül róla, hogy apját felségárulással vádolták, ezért halála után megfosztották nemesi rangjától, vagyonától. Az egyetlen hely amit ismer, a birtok, ahol felnőtt. Az iskolát otthagyva visszamegy, és istállószolgaként kezd el dolgozni. Ám az új birtokos fiával nagyon gyorsan összetűzésbe keveredik, így szerezve magának halálos ellenséget. Robin, elhagyva otthonát, járja a maga útját.

Lancaster herceg oldalán háborúkban, csatákban és politikai diadalokban vesz részt, de közben egy pillanatra sem feledkezik meg céljáról: visszaszerezni a nemesi címet, a vagyont, a család becsületét. Fortuna kereke soha nem áll meg, hol a fiú javára billen, hol pedig újabb akadályokat gördít elé.

„– Munkát keresek – mondta Robin. Bosszúsan állapította meg, hogy a hangja remeg.

Az istállómester megrázta a fejét.

– Nincs szükségem senkire tavasz előtt – mondta határozottan.

Robin keserű csalódást érzett. Eddig a pillanatig nem is tudatosult benne igazán, mennyire számított rá, hogy maradhat. Hogy ez volt az a hely, ahová vissza akart térni, és a remény, hogy itt élhet, enyhítette a megrázkódtatást, hogy elveszített mindent. Csak most zuhant a feneketlen mélységbe, most nyílt meg alatta a föld, bár ennek már két napja kellett volna megtörténnie. Reménytelenül pillantott Conradról Matthew-ra és vissza.

– De hát én… nem tudom, hová mehetnék.

Érezte, hogy ez a megalázó beismerés csöppet sem hatotta meg az előtte álló férfit.”