Fiatalos lendülettel oldották meg a különböző feladatokat

A klasszikus olimpiára ciklusonként négy évet kell várni. A daruszentmiklósi nyugdíjas-olimpiára, amit csak játékból neveztek el annak, a rajta indulók szerencséjére, csak egyet. Az ott szerzett örömük hasonló a fiatalok által megélthez.

Ahogy évente a tavaszokon a környékbeli települések nyugdíjasszervezeteihez megérkezik az invitálás, azonnal megkezdik a csapatok összeállítását és az utazások megszervezését. Az igenlő válaszukra nem kell sokat várni. A helyiek is csapatot szerveznek a lebonyolításra, és a vendégváró sütésre – főzésre.

Játékos és sportos feladatokat egyaránt megoldottak

A házigazdák szóvivője, Puskás Istvánné a korábbi helyi sütisütő verseny győztese:

– Az ebédfőzéshez egy megfelelő méretű, nyolcvan literes bográccsal szerelkeztünk föl, a belevalókat pedig gazdagon megmértük. Egy gulyásszerű, „mindent bele” levest készítettünk. Nem panaszkodtak miatta a vendégeink!

A Pentelei Kéknefelejcs dalkör szóvivője a kitűnő harmonikás, Bölcsföldi Ferenc volt:

– Az íjászatban figyelemre méltóan teljesítettünk, nagy örömöt adott ez a versenyszám. Még van hová fejlődnünk, de ma így is elégedettek vagyunk vele. Természetesen az énekelős helyszínen értük el a legjobb eredményt. Jól éreztük magunkat ezen a szép helyen. Egy kicsit koncentrálnunk kellett, és így sikerült az esőt is elállítanunk.

Molnár Klára és csapata Előszállásról érkezett:

– Kevés itteni eseményről maradtunk le az már biztos. Szinte már nekünk is hazai pályának számít ez a helyszín. Nagyon jó volt számunkra ez az időpont, mert a klubunkban nyári szünetet tartunk, és ezért egymásnak és az ittenieknek is örülhettünk.

Sóti Imréné, a Dunaújvárosi MMK Búzavirág Dalkör csapatának a szóvivője:

– Az idén is nagyon jól érezzük magunkat, mi is visszatérő vendégek vagyunk. Nagyon szeretünk itt lenni, a környezet és a kiváló vendéglátás miatt is. Túl vagyunk a versenyen, ami nagyon jól volt kitalálva. Nagy gondot nem okozott, de az elsőségért nem álltunk harcban.

A mezőfalviakat ők képviselték: Magyar Sándorné, Czimmermanné Takács Ilona, Csendes Józsefné, Gábor Miklós, Bali Istvánné.

– Igyekeztünk minden számban a legjobb tudásunknak megfelelően helytállni. A palacsintasütésben Erzsike két palacsintasütővel tíz perc alatt, huszonnégyet készített. Azt mondhatjuk, hogy minden gyakorlat nagyon élvezetes volt. Megérte részt venni a versenyen.

A baracsiak szóvivője Talpai Tiborné:

– Mindenben ügyeskedtünk, de állomásonként egy-egy hiba azért így is becsúszott. Például nem tudtuk, hogy a Rubik kockában nincs fekete szín… A hibákért nem korholtuk egymást. Amikor jól csináltuk, akkor összeölelkeztünk, amikor hibát vétettünk, akkor csendben maradtunk. Ez egy nagyon barátságos esemény, szép a környezet és ez így együtt egy jó kikapcsolódást ad mindnyájunknak.

A dunaföldváriakat Braun Lajosné vezette:

– Amitől a hajam az égnek állt, azok a rafinált, csalós, becsapós kérdések, de a többitől nem ijedtem meg. Az ének és a tánc mehet csípőből! Minden optimális ehhez a jó kis eseményhez. Engem nem kell a vendéglátóknak körülugrálniuk, ha valami gondom van, odamegyek és megmondom. Biztos vagyok benne, hogy mindenben szívesen segítenek. Az, hogy nem mi nyerünk, az eszünkbe sem jutott!