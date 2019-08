Fesztiválok, ahol nem minden csak a zenéről szólt

Fesztiválozni jó, ezzel nem árulok el nagy titkot. Annyi impulzus, élmény éri az embert, hogy bőven tud belőlük raktározni ingerszegényebb időkre. Közben hasznos tapasztalatokra tehetünk szert, s életre szóló élményeket gyűjthetünk.

Így történt ez velem is, amikor idén előbb Sopronba a Voltra, majd a budapesti Sziget Fesztiválra látogattam.

Én sátram, én váram

A sátor beszerzése egyszerű, az ­áruházak kínálatából kedvünkre válogathatunk, sőt a bőség zavarával küzdünk. Olyan modellt vásároltam, ami az összeállítás terén garantált és gyors sikerrel kecsegtetett, azaz kicsomagolod, eldobod és kész is az instant hajlékod. Az időjárás-előrejelzés pár fokos lehűlést jósolt, a valóságban és saját bőrünkön megtapasztalva ez kicsit máshogyan festett. Olyan érzésem támadt, mintha a sivatagban lennék. Ott lehet ilyen hőmérséklet-ingadozás, hiszen nappal a tikkasztó kánikula teszi próbára az embert, éjjel pedig hideg van, szél kíséretében. Tartottam magam, minden ruhát felvettem, de még mindig nem volt elég, hajnalban vettem egy pulcsit, hogy átmelegedjek. Az első napsugarakkal megérkezett a meleg, ami újabb kihívásokat tartogatott: megszabadulni minden felesleges ruhadarabtól, mert szaunává változott a sátram. Ha minden szélsőséges körülményt figyelembe veszek, a sátorban alvás nagyon is szerethető műfaj, azonban érdemes mindenre felkészülni.

Csak környezettudatosan

Július elsejével elkezdődött egy nagyszerű kezdeményezés, a „műanyagmentes július”. Nem kell ecsetelni, hogy mennyire égető a probléma, mennyire az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy tegyünk bolygónkért és visszaszorítsuk az egyszer használatos műanyagok felhasználását. Több kezdeményezés indult már útjára (csomagolásmentes boltok, vagy a vásárláshoz használható textilzsákok). A fesztiválok is csatlakoznak a környezettudatos szemlélethez, nem volt ez másképpen a Volt és a Sziget esetében sem. Ez az újratölthető pohár intézménye. Veszünk egy poharat, amibe aztán kérhettük az italunkat. (Az egyszer használatos poharat, evőeszközt és a műanyag szívószálat e fesztiválokon kivonták a forgalomból.) Telepítettek pohárgyűjtőpontokat, ahol leadhattuk azokat, ha már nem volt rá szükség, vagy haza is hozhattuk emlékbe. A nagyszínpad előtti téren egy-egy koncert után látványosan kevesebb volt a szemét, a személyzet gyorsan összeszedte a hulladékot, és következhetett is a következő koncert.

Egérmentés

Természetesen én is, mint mindenki más, előre összeállított programtervvel érkeztem Sopronba, tudtam, hogy a csütörtöki nap egyik nagy durranása Slash koncertje lesz. Mivel nem minden nap láthat az ember élő legendát a színpadon, én is kíváncsi voltam a show-ra. Lenyűgöző volt átélni azt a profizmust és alázatot, amivel játszott, és jó volt ekkora tömeg részeként figyelni minden mozdulatát. Azonban eljött a pillanat, amikor valami egészen más kötötte le a figyelmemet: észrevettem, hogy egy kisegér kétségbeesetten szaladgál a fűben, rémülten, a hangos zene és a tömeg miatt. Mivel évente csupán pár napra veszik „bérbe” természetes élőhelyét az emberek, így ebben a helyzetben mi voltunk a betolakodók. A kis rágcsáló gyorsasága és a sötétség miatt nem tudtam megfogni, ezért kezdtem kifelé terelni a tömegből, a biztonságot adó bokrok irányába. Az egérmentő akciómnak ez a része sikerrel zárult, mert látszólag a bokroknál talált menedéket és csak remélni tudom, hogy nem szaladt vissza, hogy valakinek a talpa alatt végezze.

Szigeteltem

Pár napja véget ért a Sziget, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja. A számtalan koncert mellett bővelkedett a fesztivál más programokban is. Mivel most jártam először a szigeten és csak egy napom volt felfedezni mindent, azonnal belevettem magam a sűrűjébe. Az újdonság erejével hatott a „pecsétgyűjtős” játék, ami mint kiderült, évek óta része a szigetélménynek. A lényege, hogy feladatokért cserébe a fesztivál területét bejárva, kellett megtalálni a helyszíneket és begyűjteni a pecséteket. A feladatok zöme mókás és megmosolyogtató volt, hiszen táncolni, énekelni kellett, vagy éppen nyelvtörő szavakat kimondani és az is előfordult, hogy egy ördöglakat állta az ember útját. Ahogy gyűltek a kis színes lenyomatok a „sziget útlevelemben” egyre több emberrel ismerkedtem meg, az önkéntesek majdnem egytől egyig angolul szóltak hozzám, aminek kifejezetten örültem, hogy használhattam nyelvtudásomat, sőt egy rögtönzött minielőadás után, ami a klímaváltozásról szólt, még beszélgethettem is az előadóval, természetesen ezt is angolul. Egyik helyszínen nagyon különleges emberekkel és önkéntesekkel találkozhattam és ezzel elérkeztünk ahhoz a részhez, ami a legjobban megérintett, és azt hiszem még nagyon sokáig emlegetni fogom.

A fesztiválokon az élet sűrűjével találkozhatunk: koncert, érzékenyítés, buli

Belegondoltak már abba, hogy milyen érzés lehet az, hogy egy csapásra elveszítjük a látásunkat vagy bármelyik érzékszervünket és az addig megszokott dolgok mindegyike kihívást jelent? A fesztiválon lehetőségem volt a Nem Adom Fel Alapítvány sátrában próbára tenni magamat. A hőn áhított pecsét megszerzéséhez három feladatot kellett teljesíteni, elsőként egy halmozottan sérült fiúval kellett beszélgetnem. Elsőre nem tűnik olyan bonyolultnak, azonban amikor odaültem mellé, akkor tudatosult bennem, hogy csak egy speciális betűtábla segítségével tud kommunikálni a külvilággal. Ujjával szépen sorban mutatott a betűkre, én pedig nagyon figyeltem arra, hogy mit is szeretne közölni velem. Bemutatkoztunk, Gerinek hívják, válaszaimat tökéletesen megértette, sőt sikerült megnevettetnem, ami nem maradt viszonzás nélkül, ő is mosolyt csalt az arcomra.

A következő feladat nem okozott különösebb nehézséget, a szememet bekötötték, és vakon kellett fűszernövényeket felismernem, ötből öt, jöhet a következő feladat. Maradt a szemkötő rajtam, és az önkéntes közölte, hogy egy képet kell kiraknom, ami négy darabból fog állni. Először azt gondoltam, hogy nem okozhat gondot, pillanatok alatt kirakom a képet.

Amikor a kezem alá tolták a kirakót a kezdeti lelkesedés gyorsan átcsapott kapkodásba, ugyanis nem akart összejönni a tervem, hogy egy szempillantás alatt végzek. Megszámolni is képtelenség hányszor simítottam végig a kirakós széleit, valahogy nem sikerült összeillesztem a darabokat.

Közben az önkéntesek biztattak és többször elhangzott az alapítvány neve, az az, hogy ne adjam fel. Hosszú percek teltek el, mire sikerült megtalálnom az első összeillő részeket, majd miután elkaptam a fonalat, kiraktam a képet, ami egy kiselefántot ábrázolt. Nem mérték az időt, de nekem úgy tűnt, hogy órákat töltöttem a kirakózással.

Ezek a feladatok csak egy pillanatnyi betekintést engedtek abba, hogy milyen lehet az, amikor valamelyik érzékszervünk vagy testi funkciónk nem működik tökéletesen és mások segítségére vagyunk rászorulva, akár csak részben vagy a nap minden percében. Köszönöm, neked Geri, hogy beszélgethettünk és egy pillanatnyi betekintést engedtél, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézed nap mint nap, és szintén hálás vagyok azért is, hogy azt is láthattam, hogy mindezek ellenére lehet tudsz mosolyogni egy idegenre, aki kicsit meg is szeppent a feladat láttán.

Mire nem jó, ha fesztiválon van az ember…