„Felvirradt a nagy nap, a rock katonái újra együtt vannak” – frissítve

Hétfőn délelőtt pontban tíz órakor Varga-Csajkás Zoltán, a fesztivál operatív szervezője a közönséggel együtt hangos visszaszámlálásba kezdett, aminek végén feltépte a főbejárat fémkerítését, és a kapuk előtt várakozó, jókedvű, éneklő tömeg megrohanta a bejáratot. Ezzel kezdetét vette az egy hétig tartó rock-, metál- és punkfesztivál.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt nem lehetett megtartani a Rockmaraton fesztivált a Szalki-szigeten. A szervezők idén is annak lemondása mellett döntöttek több okból is, de a Rock­maraton helyett szerveztek azért egy pótfesztivált. Ennek a vasmű és a város előtt tisztelegve a Metal Factory nevet adták.

Idén tehát nem maradunk a már évek óta szokásosnak mondható rockzenei esemény nélkül. Hétfő a beköltözés napja, és hogy ez se teljen csendben, helyi illetőségű zenekarok szolgáltatják a talpalávalót és a zenei aláfestést a beköltözéshez, a ráhangolódáshoz.

Varga-Csajkás Zoltán a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, amikor is azt mondta, hogy a Rockmaraton látogatottságához képest „félházat” várnak. A kapunyitásnál igaz kevesebben voltak hétfőn, mint azt a Rockmaratonok esetében megszokhattuk, de az egybegyűltek nagyon lelkesek voltak, mindenképpen egy jó hangulatú fesztiválnak nézünk elébe.

A nyitásra érkezők ahogy becsekkoltak és bevárták egymást a kapunál, megindultak a kemping felé, hogy felverjék sátraikat. Hétfőn délelőtt borongós volt az idő, de a rutinos fesztiválozók megtalálták azokat az árnyékos helyeket, ahol nem lesz olyan döglesztő elviselni a hétre ígért kánikulát.

A kapunyitási ceremónia után délután látogattunk le ismét a Szalki-szigetre, és jártuk be a fesztivál területét, ekkor már a Hideghengermű színpadon kezdetét vette a helyi illetőségű bandák koncertsorozata. Nagy tömegről nem számolhatunk be, igaz a hétfői még csak a beköltözős nap volt. Nyilván ma bedurrantják a többi színpadot, és teljes gőzzel tolják majd a zenekarok, a közönség száma is növekszik majd. Ennek megfelelően a színpadnál – lapzártánk miatt kora estig – csak kisebb csoportok élvezték a muzsikát, a többiek inkább csoportokban beszélgettek, poharazgattak. Ez az estére egyre fokozódó hangulat miatt vélhetően megfordult. A szomjat sörrel, fröccsel, üdítőkkel, ásványvízzel lehet oltani. Aki az éhségét csillapítaná az választhat a különböző pizzákból, lángost is lehet kapni, nem maradhat el a sült kolbász, a hamburger sem. Sőt még fagyit is árulnak, ha valakinek a nagy melegben arra fájna a foga. Egy kis ABC is üzemel a fesztivál területén, itt leginkább reggelihez való élelmiszereket lehet kapni, de alap tisztálkodási cuccok is vásárolhatók.

Mint említettük, ma az összes színpadon beindul a zúzás. Mindhárom helyen délután öt órakor kezdődik a műsor, és nagyjából éjjel kettőkor lesz vége a koncertek sorozatának. Ma többek között a Dalriada, a Remorse, a Moby Dick, az Ektomorf, a Nemecsek és a Don Gatto zenekar is színpadra áll. Aki az olasz-spanyol Eb-elődöntő meccset szeretné megnézni, annak erre is lehetősége lesz a Supersonic sátorban, ahol egyébként egész nap változatos off-programokkal várják az érdeklődőket. A buli elkezdődött, hajrá Metal Factory!

A mai és a többi fesztiválnap programja itt található: http://metalfactoryfestival. hu/program/