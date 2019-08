Fellépések, elismerések öregbítik a hírnevüket

„Működésünkre, az együttes eredményeire, sikereire, életére visszatekintve most úgy érzem, hogy a nagyvenyimi fiatalok kitettek magukért, lelkesedésükkel, erőnlétükkel, tanulásokkal. A szülők mindvégig segítettek bennünket céljaink elérésében. A klubkönyvtár akkori vezetője, Kéri Jánosné, majd Taródi Tamás, illetve a következő igazgató, a nagyon aktív és segítőkész Rozbora Piroska mindvégig mellettünk állt a táncegyüttessel kapcsolatos elképzeléseim megvalósításában” – nyilatkozta az első tíz év tapasztalatairól a húszéves jubileum alkalmával 2014-ben Wünsch László, aki visszaemlékezett arra is: „A lelkesedést és a sikeres szerepléseket méltányolva a képviselő-testület vállalta a sárközi női és férfi táncruhák varratásának anyagi fedezetét 1995-ben, így már saját jelmezben tudtuk vállalni a fellépéseket.

Nagy eseményt és kihívást jelentett, hogy már abban az évben meghívták a táncegyüttesünket Nagyvenyim németországi partnervárosába, Altomünsterbe. Táncosaink nagy izgalommal készülődtek az útra, sok fiatal életében az volt az első ilyen nagy utazása – a lelkiismeretes felkészülésnek busás jutalma volt az altomünsteriek kitörő tapsvihara.” Azóta – vagyis az elmúlt 25 évben – számtalanszor megélhették a nagyvenyimi táncosok ezt a felemelő érzést, amikor a közönség vastapsa mellett vonulhatnak le a színpadról a műsoruk végén. Ebben része van a Czuppon házaspárnak is, akik Wünsch László után vették át az együttes irányítását. „Komoly tervekkel, határozott elképzeléssel érkeztünk a csoporthoz, és partnerekre találtunk a táncosokban.

Lelkesen követtek minket, pedig kínoztuk őket rendesen: meghosszabbítottuk és megdupláztuk a próbákat, megizzasztottuk őket minden alkalommal” – nyilatkozták. Az eredmények is őket bizonyították: 2014-ben és 2016-ban kiemelt arany minősítés a Fejér megyei amatőr együttesek minősítő fesztiválján, 2018-ban pedig arany és vándordíj a Sirkenjáró-sarkonjáró amatőr együttesek regionális minősítő fesztiválján.

Pályázati sikerekkel is jelentősek

A 25 éves Nagyvenyimi Néptáncegyüttes augusztus 2-án, holnap, 18.30 órától mutatja be jubileumi műsorát a falunap színpadán, a ligetben. Az együttes magával ragadó repertoárral büszkélkedhet, és pályázati sikereik is jelentősek. A Csóri Sándor pályázaton 2017 óta két alkalommal, összességében 5,2 millió forint támogatást nyertek el. Ebből az összegből táborokat szerveztek Erdélyben és itthon is, népviseleti ruhákat varrattak, táncházakba invitálták az érdeklődőket, új koreográfiákat és zenei felvételeket készítettek.