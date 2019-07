Ezúttal is sikert sikerre halmoz a helyi Violin művészeti iskola

Véget ért a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) és a Violin Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésében zajló „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című pilot program, és két világbajnokot is avattak a Gárdonyi iskolával szimbiózisban működő intézményben.

A Violin egyik táncpedagógusa, Tóth-Varga Zsuzsanna, aki a legmélyebben ásta bele magát ebbe az együttműködésbe, elmondta, hogy az oktatási tematikával kapcsolatos tapasztalataikat leírták. Ebből az MTE tanárai visszacsatolást kapnak arról, hogy a valóságban mennyire megvalósítható, amit ők elképzeltek. Tóth-Varga Zsuzsanna átnézte az összes tematikus tervet, és Kézér Gabriella átfogó tematikáját választotta. Ez tartalmazott például hip-hop elemeket is, de az esztétikus testképzés volt a gerinc, ami a balettot is előkészíti.

A gyakorlati alkalmazás során bebizonyosodott, hogy néhány apró változtatással, kiegészítéssel működőképes az elmélet és a gyakorlatok egymásra épülése. A feladatbank mellé várhatóan készül egy oktató videó is, Kézér Gabriella mesternő által elkészített tantárgyi program DVD-jén is részt vesznek a violinos gyerekek.

Azok a gyerekek, akik részt vettek a mesternő tánctáborában Budapesten a közelmúltban, megszerették őt emberként is, és azt is látták, hogy az ő módszereivel sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudtak fejlődni. A hat leggyorsabban tanuló táncos növendék az utolsó tanítási napot követő hétfőn már utazott is Budapestre, egyhetes táborba. Vén Levente és Bornai Andor Márk már szerepel is a balettintézet tanárának oktató videóján.

A két fiatalembernek ez már csak hab volt a tortáján. De ne rohanjunk ennyire előre! Az ezt megelőző hét végén, idén először rendezték meg hazai pályán, a The World Dance Alliance (WDA) világbajnokságát az MTMSZ szervezésében, a soroksári sportcsarnokban. A júniusi nagy meleg ellenére népes tábor és neves nemzetközi zsűri vállalta a megpróbáltatásokat. A Violin is képviselte magát több kategóriában és korosztályban, eredményesen. Ugyanis eddig a járulékos költségek, az utazás, szállás, magas nevezési díj miatt nem tudtak minden tehetséges növendéket kiutaztatni a nemzetközi megmérettetésekre, most viszont a hazai pálya könnyebbé tette a részvételt.

Meg is lett az eredménye! Már a háromnapos rendezvény első napján megszületett a világbajnoki címük. Fantasy és Dance show tánckategóriákban szerepeltek táncosaink. Fantasy kategóriában, miniszólóban Simon Emília Hanna a dobogó második fokára léphetett a Kalózok kincse című koreográfiával, őt csak egy szerb kislány előzte meg. Duóban Szemeno­vics Johanna és Dózsa Boglárka vehette át a II. helyezésért járó érmet. Csoport kategóriában a Maszk című produkció is a II. helyet szerezte meg. A felkészítő Tóth-Varga Zsuzsanna számára ez büszkeségre az okot, mert sikerült a remek szólistákat is tömörítő társaságot csapattá kovácsolnia. Az első nap fénypontja, Vén Levente és Bornai Andor Márk duója, a Vasálarcos című koreográfia volt, ők állhattak a dobogó tetejére, és vehették át a világbajnoki kupát. De ha még ez sem lenne elegendő, a nap végén a szakmai zsűri az általuk szakmailag legjobbnak ítélt produkciókat különdíjban részesítette, és a violinos közösség legnagyobb örömére a hét produkció közül egyedüli magyarként Levente és Márk duóját emelte ki és jutalmazta. Ők az év végén Kassán vehetnek részt egy nemzetközi versenyen, aminek minden költségét a szervezők állják. Mindezek mellé Dance show kategóriában Vén Levente a IV. helyet szerezte meg.

A következő nap a Kortárs-moderntánc kategóriában, miniszólóban, Tóth-Varga Bettina a IV. helyen végzett, majd minicsoport kategóriában egy dobogós, III. helyezést értek el a táncosok Áramlás címmel. Ezt követően Tóth Lolita gyerekszólóban az ötödik helyen végzett. Győri Virág, bejutva a döntőbe, nagy örömükre, a IV. helyet érte el produkciójával. Gyerek kategóriában Kun-Gerendás Rebeka, Tóth-Varga Bettina és Tóth Lolita triója a dobogó harmadik fokára állhatott. Minden táncosnak jár a hatalmas gratuláció az elért eredményekért, csakúgy, mint Tóth-Varga Zsuzsanna és Szerecz Róbert táncpedagógusoknak az áldozatos kitartó munkáért.