Ezúttal is egy fontos ajándék a Bartóktól

Ismét megerősítést nyert a Jószolgálati Otthon és a Bartók-kamaraszínház kapcsolata. A teátrum egy, a napi takarítási munkálatokban is használható ózongenerátort adományozott az intézménynek. A jószolisok pedig újabb alkotásokat adtak át Őze Áronnak, a Bartók-színház igazgatójának.

A Jószolgálati Otthon munkatársa, Kóty Zsuzsanna az átadást követően lapunknak kiemelte: – Köszönettel tartozunk Őze Áronnak, aki kiemelt figyelmet fordít a Jószolgálati Otthonra, bízom benne, hogy ez a mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolat a jövőben is folytatódni fog.

Őze Áron, a teátrum igazgatója elmondta: – Példaértékű együttműködés alakult ki a két intézmény között, és bízom benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. A Bartók Kávézó beszélgetősorozatának vendégei nagy örömmel fogadják a Jószoli által felajánlott egyedi alkotásokat. Számos pozitív visszajelzést kaptunk, így ezúttal is köszönettel fogadjuk a Jószolgálati Otthontól kapott alkotásokat.

Őze Árontól a színház további menetrendjéről is érdeklődtünk:

– Sajnos lassan már egy éve alkalmazkodunk az éppen aktuális szabályokhoz. Így teszünk most is. Március 22-ig bezár a színház is. Minden kollégától az kértem, ha lehet, otthon dolgozzon, és készüljön az előttünk álló feladatokra. A pontos és részletes szabályok még nem ismertek. Bízom abban, hogy hamarosan újra találkozhatunk közönségünkkel, itt a Bartók-színházban.