Esőkabát a kézben és indulhat a buli!

A programok tekintetében továbbra is bőséges a választék, és bár az időjárás olykor megviccel bennünket, ne hagyjuk, hogy emiatt lemaradjunk egy jó borfesztiválról vagy szabadtéri koncertről. Csak legyen nálunk esőkabát, s máris indulhat a buli!

Paloznaki jazz­piknik: augusztus 1–3. Paloznak

Aki a nyár egyik leghangulatosabb fesztiválját keresi, évek óta Paloznakon találja magát, ahol a fűben ülős, napsütéses délutáni koncertektől, a klubhangulaton át a nagykoncertélményig minden megvan, s közben ki sem kell mozdulnunk az apró, de annál színesebb balatoni faluból. Ebben az évben fellép többek között a The Jacksons, az Adani & Wolf, a The Brand New Heavies és Maceo Parker is.

Gourmet & Sörfeszt Zamárdiban: augusztus 1–4. Zamárdi

Augusztus 2. a sör világnapja! A szervezők a Balaton legnagyobb szabadstrandján változatos programokkal megfűszerezve várják az érdeklődőket: minőségi gasztronómia, elképesztő sörválaszték, Korda György és Balázs Klári, valamint Varga Viktor és Csonka András koncertje is lesz.

I. Lélek-Zene fesztivál: augusztus 2–4. Balatonakali

Ezen a rendezvényen fúvós, valamint középkori és reneszánsz zenét hallgathat a XVI–XVIII. századból. Igazi zenei kuriózum vár a résztvevőkre! A kamarazenei koncertek ingyenesek, és egy különleges helyszínen, az almádi Szent Imre-templomban élhető át mindez.

Omega-nagykoncert: augusztus 3. Balatonlelle

Tűzvihar turnéjukon a progresszívebb időszak dalait szólaltatják meg modern, lüktető hangszereléssel, de műsorukban felcsendülnek majd a legnagyobb slágerek is, különleges hang- és látványelemek kíséretében. Az Omega zenéjének ma is hihetetlen ereje van, az együttes mesébe illő karriertörténete napjainkban is folytatódik, időről időre képesek újat mutatni. A fiatalabb zenészekkel kiegészült együttes mindig képes megújulni, s zenéjükkel a legifjabb generációk tagjait is képesek meghódítani. Az ­Omega-turné méltó ünnepe nemcsak az együttesnek, hanem a rockzenének is.

