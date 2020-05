Érzelmes dallal jelentkezett Kollányi Zsuzsi, a Dunaújváros dala énekese

Nem olyan rég, tavaly októberben jelent meg Dunaújváros dala, amelyet Kollányi Zsuzsi énekelt. Most új dalt mutat be nekünk.

Anyák Napján a gyerekek köszöntik az édesanyákat, a Kelemen Kabátban mégis úgy érezte, ők mondanak köszönetet gyerekeiknek, ráadásul nem mással, mint Kollányi Zsuzsival.

A Kelemen Kabátban egy tőlük megszokott kedves, slágeres, de annál meghatóbb dallal emlékezik meg a szülők és gyermekeik közti végtelen szeretetről. A Taníts még! minden felnőttnek eszébe juttatja, valójában mennyit tanulhatnak ők is a kicsiktől, főleg egy olyan nehéz helyzetben, amit most mindenki nap mint nap átél. A dal érzelmi töltését csak fokozza, hogy a Kelemen Kabátban énekese, Horváth Boldi és Kollányi Zsuzsi is boldog szülők, akik mindazt át is élték és élik amiről énekelnek. Kollányi Zsuzsi és párja, Attila két ikerfiút nevel, Bence és Bálint 2018 augusztus elején születtek meg, míg Boldinak egy hamarosan ötéves kisfia van.

– Ez a dal a valódi szeretetről szól, a tükörről, amit a gyermekeink nyújtanak nekünk, szülőknek önmagunkról és a valódi értékekről. Engem megragadott ez a bájos dal, nagyon kedves a szövege, amivel édesanya lévén természetesen teljes mértékig tudok azonosulni. Remélem, mindenkinek, aki meghallgatja ezt a dalt vagy megnézi a videót, tudunk pár megható, megmosolyogtató percet szerezni – mondta Zsuzsi.

A dalhoz készülő kliphez a zenekar a rajongók segítségét is kérte. Közösségi oldalukon arra buzdították őket, küldjenek gyermekeikről fotókat a videóhoz. Boldiék maguk is elcsodálkoztak a közönség lelkesedésén, hiszen többszáz képet kaptak, amelyekből amennyit csak tudtak bevágtak a klipbe, amelyben egyébként a zenészeket is láthatjuk gyerekeikkel. A klipet ezen a linken nézhetjük meg:

