Éppen elég

Eszter is járt egykoron azon a tájon, Máriával repültek el Stockholmba, hogy részt vegyenek egy európai uniós felsőoktatási programon. Fantasztikus élményekben volt részük. Stockholm kisebb repülőtere nyolcvan kilométerre fekszik a fővárostól, így volt lehetőség egy picinyke bepillantást nyerni a svéd vidék életébe – pörgette vissza az utazás kezdetének képkockáit Dominik, aki egészen fiatalon egyszer már eljutott erre a földrészre. – A táj lenyűgöző, a rendezettség párját ritkítja. Elhíresült Svédország a többi skandináv állammal egyetemben arról, hogy mérhetetlen és mértéktelen drágaság van. Magasak az adók, magasak a bérek, kitűnő a szociális háló és rendkívül fejlettek az állami szektor szolgáltatásai. A palackos víz tényleg nagyon drága, ezer forint felett van palackja, de ennek az oka az, hogy ösztönözni akarják a városlakókat a kiváló minőségű csapvíz fogyasztására, a szemetet termelő palackozott ásványvíz helyett. Az öko-tudatosság a mennyekben jár amúgy is.

A svédek divatosak, lezser elegancia, rengeteg saját márka, dizájn és kézművesség jellemző rájuk. A szuvenírboltok igényes holmikkal vannak tele, nagyon kevés a gagyi tömegtermék. Az ételekre ugyanez igaz, fantasztikus kenyereik vannak, megkóstoltuk a rénszarvaskolbászt is: teljesen finom! Nemzeti teasüteményük a kanelbulle, tulajdonképpen fahéjas csiga. A főétkezések mellett is szeretnek falatozgatni, ilyenkor bekapnak egy kis kaviáros szendvicset, pácolt heringet, kolbászkát és gyümölcsöt.

Alkoholt szinte csak bárokban és éttermekben lehet kapni, aranyáron. Az összes skandináv népnek, plusz a szomszédos oroszoknak, jól ismert módon meggyűlt a baja, bajuk az itókázással. Minden ország igyekszik megfékezni, kisebb nagyobb sikerrel. A svédek nagyobb sikerrel. A hosszú tél, a hideg, a fényhiány és a mentalitásuk miatt nyúlnak a kelleténél többször az italhoz, ráadásul bor- és sörkultúra híján a töményekhez, ginhez, vodkához. A drágítás és a mennyiségkorlátozás úgy tűnik, sikeres volt, bár még így is svédek ezrei járnak át hétvégenként a nagy Oroszországba, a náluk érvényben lévő hétvégi alkoholtilalmat kijátszandó, egy kis poharazgatásra.

Életfelfogásuk egyik fontos része, hogy próbálnak arányos és aranyos módon örülni az életnek, kis apróságokkal, kis önkényeztetéssel. Puha gyapjútakaróba burkolózva könyvet olvasni, sétálni egyet a tóparton, padon üldögélve figyelni a természet hangjait, kiülni egy kávézóba és kényelmesen meginni egy forró kávét, horgászni és fogni egy pisztrángot, hazavinni, egyszerűen elkészíteni és megenni a szeretteik körében. Ez a lagom. Az élet mértéktartó, fátyolosan hedonista élvezete. Nem túl kevés, nem túl sok, éppen elég.

